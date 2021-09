Der zweitägige Event an der Donaulände in Rossatzbach war auch heuer wieder ein mediales Großereignis und lockte bei allerschönstem frühherbstlichem Wetter jeweils an die 3.000 begeisterte Besucher an.

Wachau vorab "gecheckt"

Diese wollten sich die Auftritte von OPUS, Simone Stelzer, Francine Jordi, DJ Ötzi, ... nicht entgehen lassen. Mit dabei war heuer zum ersten Mal Alt-Star Chris de Burgh, der zugab, die Wachau im Vorab „gecheckt“ zu haben, und auch Shootingstar Nathan Evans, der sich im Startalk beeindruckt von der Wachau zeigte: „Das schaut hier ganz anders aus als bei mir zu Hause.“

Moderatoren-Paar in Top-Form

Starnacht-Fixpunkte waren die Moderatoren Alfons Haider und seine deutsche Kollegin Barbara Schöneberger, impulsiv und spontan wie immer – sie genießt ja eher den ersten Auftrittstag, weil es schwer sei, dasselbe am zweiten Tag zu wiederholen ... Lang ist die Liste der Promi-Besucher, darunter NÖ-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, Ministerin Karoline Edtstadler, Donau-NÖ-Tourismus-Geschäftsführer Bernhard Schröder und und und ...