Der Mann war mit dem Gefährt bei Arbeiten in einem Weingarten in Spitz an der Donau in der Wachau abgestürzt. Die Unfallursache war vorerst unbekannt, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung.

