Verzweifelt: Kein Taxi für Kremser Rollstuhl-Fahrerin

Wenn Silvia Struckl (65) einkaufen oder sich mit jemandem im Kaffeehaus treffen möchte, ist sie auf ein Taxi angewiesen. Doch aktuell sitzt sie in ihrer Wohnung fest …

Der Grund: Das Taxiunternehmen Selbst und Ständig, das sie bis jetzt stets samt Rollstuhl transportiert hat, macht bis Herbst Pause. Bei anderen Unternehmen holte sich die Frau aber einen Korb.

„Da höre ich dann so Ausreden wie, es seien andere Fuhren vorgemerkt“, ist die seit Geburt schwer gehbehinderte Pensionistin verzweifelt. „Mir wurde auch schon Hilfe beim Einsteigen verweigert, denn ich sei ein Pflegefall. Ich wurde gefragt, wo meine Pflegerin ist!“

Struckls Vorwurf: „Die wollen einfach nicht. Dabei steht in der Taxiordnung, dass Gegenstände bis 20 Kilo eingeladen werden müssen, und ich bin auch bereit, ein paar Euro aufzuzahlen.“

Beim Rittner-Nachfolger Berger habe man ihr in Aussicht gestellt, sie zu befördern, wenn der bestellte behindertengerechte Bus geliefert sei. Ein auf Behinderte spezialisiertes Taxiunternehmen Wachtberger in Furth-Göttweig sei hoffnungslos ausgelastet.

Bestelltes Spezial-Fahrzeug lässt leider auf sich warten

„Es hat mit der Kundin immer wieder Probleme beim Ein- und Aussteigen gegeben“, nimmt Michael Steinparzer, Geschäftsführer des Beförderungsgewerbes in der Wirtschaftskammer NÖ, die Kremser Taxler in Schutz. „Daher sollten da spezielle Taxis zum Einsatz kommen, in die man mit dem Rollstuhl hineinfahren kann.“ Wie Firmenchef Günther Berger der Frau richtig mitgeteilt habe, sei das entsprechende Auto noch nicht da.

Lenker seien zur Hilfe beim Ein- und Aussteigen verpflichtet, aber im konkreten Fall sei schon vorgekommen, dass die Frau nicht mehr aus dem Fahrzeug aussteigen konnte. „Wir bemühen uns wirklich“, meint Steinparzer und verweist auf ein Verzeichnis behindertengerechter Taxis im Internet. Allerdings muss auch er eingestehen, dass diesbezüglich in der ganzen Region nur die Further Firma eingetragen ist.

Für Struckl bleibt das Problem aufrecht. Für Fahrten zum Arzt darf sie jetzt das Rote Kreuz nutzen. Alle anderen Wege außerhalb der eigenen vier Wände sind derzeit tabu …

