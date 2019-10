Rauchende Schlote, herumeilende Arbeiter und zuliefernde Lkw - der Metadynea Industriepark Krems öffnete seine Tore für die Bevölkerung und stand trotzdem keine Sekunde still.

1.400 interessierte Besucher stürmten das Gelände der ehemaligen Krems Chemie und bekamen einen intensiven Einblick in das Werken und Wirken eines der größten Industriestandorte Niederösterreichs. Ob in einem spektakulären Kran aus luftiger Höhe oder mit dem gemütlichen Bummelzug am Boden, eine spannende Perspektive auf diesen einmaligen Kremser Industriebetrieb wurde den Gästen an diesem Tag jedenfalls geboten.

"International beachtetes Aushängeschild"

Bürgermeister Reinhard Resch zeigte sich ebenfalls begeistert vom Tag der offenen Tür: "Der Metadynea Industriepark ist ein international beachtetes Aushängeschild des Wirtschaftsstandortes Krems und trägt somit einen großen Anteil am Prädikat "Zukunftsfähigste Stadt Österreichs".

Hausherr, Metadynea - Chef Ralph Theurer, freut sich besonders über die Einweihung der neuen Mehrzweckanlage 2 :" Mit 12,5 Millionen Euro ist diese Anlage eine der größten Investitionen der Firmengeschichte und ein großer Schritt in die Zukunft".

"Unverzichtbar für Niederösterreich"

Somit wurde auch die feierliche Eröffnung des nagelneuen Zubaus durch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner zu einem besonderen Höhepunkt an diesem Tag der offenen Tür.

"Als einer der größten Arbeitgeber der Region ist der Industriepark unverzichtbar für Niederösterreich und ich danke für die Ehre heute hier sein zu dürfen", betont die Landeshauptfrau in ihrer Ansprache im Festzelt, direkt gegenüber der nagelneuen Anlage, wo fleißige Arbeiter ungerührt ob der Feierlichkeiten, ihren wichtigen Dienst verrichten.