Ungleichgewicht bei Landesförderungen für Wohnkosten?

Im Jahr 2005 gründete Leopold Ganser mit zwei weiteren Unternehmerfamilien aus Gföhl die meinzuhause-wohnprojekt.at immobiliengmbh mit dem Ziel, leistbare Mietwohnungen ohne Baukostenbeitrag zu errichten. Das Projekt wurde nördlich des Gföhler BILLA in der Donnersmarkstraße realisiert.

Kein Förderdarlehen, daher kein Zuschuss

Die Errichtung wurde aus Eigenmitteln und einem nicht gefördertem Bankdarlehen finanziert. Die Gesellschafter verzichteten laut Geschäftsführer Ganser bislang auf jegliche Ausschüttung aus der GmbH und gaben 2021 und 2022 auch nur die Hälfte der erlaubten und mietvertraglich vereinbarten Indexerhöhungen an die Mieter weiter. Ganser sieht dadurch den „Gemeinnützigkeitsgedanken“ als bewiesen an. Da bei der Errichtung der Anlage kein Förderdarlehen in Anspruch genommen wurde, wird den Bewohnern des Gföhler Immobilienprojekts nun vom Land NÖ kein Wohnzuschuss zuerkannt.

„Wohnzuschuss kein zusätzlicher Profit für Eigentümer!“

Ganser setzt sich seit mehreren Jahren für eine Änderung der Förderrichtlinien ein. Er hält fest, dass ein Wohnzuschuss ausschließlich den Mietern zu Gute komme - als Eigentümer sei man ohnehin an die Mietpreisbeschränkungen gebunden, wodurch sichergestellt sei, dass eine Zuschuss nicht als zusätzlicher Profit an den Eigentümer fließt.

Privat errichtete Wohnbauprojekte seien aus Sicht des Gföhler Immobilienexperten im Hinblick auf die Errichtungs- und Betriebskosten nicht teurer als Projekte gemeinnütziger Wohnbauträger - dass „Private“ die Preise in die Höhe treiben, sei laut Ganser falsch.

Land NÖ sieht mit aktuellen Richtlinien „hohe Treffsicherheit“

Da eine Presseanfrage an den regionalen Vertreter im NÖ Landtag, Josef Edlinger, unbeantwort blieb, wurde das Büro der zuständigen Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister mit dem Sachverhalt befasst. Bernhard Plesser, stellvertretender Abteilungsleiter der Abteilung Wohnungsförderung, erläutert in seiner Antwort, dass sich die Subjektförderung (gemeint ist der Wohnzuschuss) nach der individuellen sozialen Situation des Förderwerbers richte. „Studienergebnissen zufolge ist die Annahmerate der Subjektförderung in NÖ sehr hoch, was die soziale Treffsicherheit unterstreicht“, so Plesser.

Der Hauptaugenmerk der NÖ Wohnungspolitik liege auf der Förderung des gemeinnützigen Wohnungswesens, weil dadurch die volkswirtschaftlich gewünschte preisdämpfende Wirkung erreicht werden kann. „Bei der Einführung einer allgemeinen Wohnbeihilfe wird befürchtet, dass mit großem finanziellen Aufwand Mieten gestützt würden, wobei kein kostensenkender Einfluss auf die allgemeine Mietpreissituation zu erwarten wäre“, so der Vertreter des Landes NÖ weiter.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.