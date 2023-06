Algenproblem am Mauterner Badeteich

Ruhe ist bei den Gästen am Freizeitareal noch keine eingekehrt: Nach der Neuausschreibung des Pachtvertrags (die NÖN berichtete, Anm.) plagt jetzt ein Algenproblem den beliebten Badeteich. Seit Anfang der Saison schwimmen grüne Algen massiv auf der Oberfläche auf, zeitweise war der Teich gar nicht nutzbar.

VP-Stadtrat Martin Hofbauer: „Man muss festhalten, dass es sich hier um ein Freizeitareal handelt, nicht um einen offiziellen Badeteich wie etwa beim Bad in Dürnstein. Derzeit helfen Gemeinde, Freiwillige und Feuerwehr zusammen und fischen die Algen ab.“ Kommenden Dienstag, 27. Juni, findet um 17 Uhr auch ein Begehungstermin mit dem Wasserexperten Thomas Lendenfeld statt, so Hofbauer: „Wir wollen über den Ist-Stand am Freizeitareal mit Interessierten und Gästen reden und Maßnahmen für das Algenproblem besprechen.“

Die Wasserqualität des Teichs passe und würde auch überprüft, obwohl es sich beim Teich nicht um einen offiziellen Badeteich handle.

Kritik kam in der jüngeren Vergangenheit nicht nur von Badegästen, sondern auch von Bürgerlisten-Fraktionsführer Stephan Gruber: „Der neue Pächter hat Anfang Mai offiziell geöffnet, bis zwei Tage davor waren die Container nicht fertig. Auch die Wiese im westlichen Bereich war nicht nutzbar, weil nötige Baumschnittarbeiten nicht erledigt und die Wiese nicht begehbar war. Wasser, Baumschnittarbeiten - es zieht sich durch, jemand muss sich der Baustelle widmen, es fehlt ein Gesamtkonzept.“

Nach Grubers Kritik sind einige Probleme bereits behoben: Die Baumschnittarbeiten im Westbereich des Teichs wurden vergangene Woche erledigt, ein Baum an der Ostseite wurde aufgrund des Baumkatasters gefällt, der Camping-Stellplatz soll Anfang Juli in Betrieb gehen.

Nur das Algen-Problem bleibt: „Das wird uns länger beschäftigen“, so Martin Hofbauer. „Deshalb wollen wir am 27. Juni auch informieren und mit dem Experten nach Lösungen suchen. Wir hoffen, dass viele Gäste des Freizeitareals kommen.“