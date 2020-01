Nach dem großen Interesse, das die Organisation „Zeitpolster“ bei der Seniorenmesse ausgelöst hat, will man jetzt mit neuen Gruppen – so auch in Krems – starten.

Bei einem Info-Abend am Dienstag, 28. Jänner, 19 Uhr, im Restaurant Klinglhuber wird das System vorgestellt.

Im Betreuungsmodell für ältere Menschen und Familien übernehmen Menschen – junge, aber auch rüstige Pensionisten – Aufgaben wie Einkäufe, Begleitung zu Behörden oder administrative Hilfestellungen (Hilfe am PC, …). Sie bekommen dafür geleistete Stunden auf einem Zeitkonto gutgeschrieben und sammeln Zeit für Hilfeleistungen, welche sie im Alter selbst benötigen und bei späterem Bedarf abrufen können.

Wer Hilfe in Anspruch nimmt, zahlt dafür 8 Euro pro Stunde. Die Einkünfte werden für die Organisation des Netzwerks, ein Notfallkonto und für Versicherungsleistungen aufgewendet. Alle Helfer sind durch Zeitpolster versichert. Wenige Stunden Freizeit, die man erübrigen kann, sind, wie die Verantwortlichen betonen, für eine aktive Beteiligung ausreichend.

www.zeitpolster.com