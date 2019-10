Ein Modell zur Information und Bürgerbeteiligung als Ergänzung zu den gesetzlich verankerten Methoden direkter Demokratie – dessen Einführung hat der Kremser Gemeinderat im Februar 2017 beschlossen. Seither läuft die Einbindung der Bevölkerung bei Projekten von öffentlichem Interesse strukturiert ab. Je nach Projekttyp wird die Intensität der Bürgerbeteiligung festgelegt. Die reicht von der kleinsten Stufe – Information – bis hin zur maximalen Einbindung, der Kooperation.

Dass aber selbst die ausgeklügeltsten Konzepte in der Umsetzung nicht perfekt sind, zeigten zwei Bürgerveranstaltungen der jüngeren Vergangenheit. „Heftige Diskussionen, die einen sachlichen, den Grundsätzen respektvoller Kommunikation folgenden Ablauf unmöglich gemacht haben“, führten etwa beinahe zum Abbruch der Infoveranstaltungen zum umstrittenen Teilbebauungsplan „Wieden“.

Das stellte Baudirektor Reinhard Weitzer in einem während der jüngsten Gemeinderatssitzung diskutierten Evaluierungsbericht zum Bürgerbeteiligungsmodell fest. Es „sei erforderlich, an einigen Stellschrauben zu drehen und das Format zu kalibrieren“, heißt es in dem 13 Seiten starken Papier.

„Die Bürger müssen lernen, wie man besser und konstruktiver in solche Veranstaltungen geht.“Vizebürgermeisterin Eva Hollerer (SPÖ)

Viel weniger das Veranstaltungsmodell anpassen als den Bürger erziehen möchte Vizebürgermeisterin Eva Hollerer (SPÖ). Das wirkte zumindest bei ihren Wortmeldungen im Gemeinderat so: „Es darf nicht laut werden! Ich fordere von den Bürgern ein, sich so zu benehmen, wie sie auch selbst behandelt werden wollen. Sie müssen lernen, wie man besser und konstruktiver in solche Veranstaltungen geht.“

Martin Kalchhauser FPÖ-Stadträtin Susanne Rosenkranz: „Gutes Recht der Leute, lauter zu werden.“

Gar nicht Hollerers Meinung ist FPÖ-Stadträtin Susanne Rosenkranz: „Es ist das gute Recht der Leute, sich hinzustellen und lauter zu werden, wenn sie etwas nicht wollen. Das werden wir aushalten müssen.“ Eine Aussage, der auch KLS-Mandatar Nikolaus Lackner beipflichtete.

Eine zweite Bürgerveranstaltung, bei der es heiß her ging, war das Auftaktevent zum Leitbild für den Kulturbezirk Stein. Gastgeber und Baustadtrat Günter Herz (SPÖ) sah sich zahlreichen Angriffen ausgesetzt.

Martin Kalchhauser FPÖ-Gemeinderat Werner Friedl: „Titel von Bürgerveranstaltung war irreführend.“

Ein Umstand, der auch selbstverschuldet gewesen sei, meint Gemeinderat Werner Friedl (FPÖ): „Der Titel war irreführend, weil nur über den Ostzipfel von Stein gesprochen worden ist.“ Herz entgegnete: „Es ist schon früher definiert worden, um welchen Bereich es sich beim Kulturbezirk Stein handelt.“