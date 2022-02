FH Krems wirbt für Studium ohne Matura

Wer sich für die vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten an der IMC-Fachhochschule Krems interessiert, aber keine Matura hat, bekommt Hilfe.

Im Zuge des (nur virtuell stattfindenden) Open Houses am 19. Februar werden Möglichkeiten gezeigt, die Aus-, Fort- oder Weiterbildung auch ohne Matura zu absolvieren. „Uns ist es ein großes Anliegen, Menschen mit Weiterbildungswunsch zu unterstützen“, heißt es seitens der Kremser Bildungseinrichtung mit derzeit rund 3.300 Studenten.

Ein Beispiel dafür ist die Studierende Hanna Dirnberger. Sie hat sich trotz fehlender Matura zum Studium Gesundheits- und Krankenpflege entschlossen und es „noch keinen Tag bereut“.

Die 25-jährige Kremserin absolvierte eine zweijährige Ausbildung zur Medizinischen Fachassistenz in St. Pölten. Das Bachelor-Studium an der IMC FH Krems stand von Anfang an im Fokus, daher entschied sie sich für die Studienzulassungsprüfung und ist nun im letzten Semester ihres Vollzeitstudiums. „Ich kann in verschiedenen Bereichen arbeiten und auch berufsbegleitend weiterstudieren“, so Dirnberger. „Durch den aktuellen Pflegemangel haben wir künftigen Absolventinnen kein Problem, unseren Traumjob zu finden.“ Aktuell ist ihr Ziel, auf einer chirurgischen Station zu arbeiten und die Ausbildung zur Wundmanagerin zu machen.

Allen, die zweifeln, gibt sie den Tipp: „Traut euch, diesen Schritt zu gehen und mit einer der drei Möglichkeiten – Berufsreifeprüfung, Studienberechtigung oder Studienzulassung – den Hochschulzugang zu erhalten. Es lohnt sich!“

Wie Hanna Dirnberger machen auch andere ihren Weg. „Aktuell sind rund 100 junge Menschen bei uns, die diesen Weg über den ,alternativen‘ Hochschulzugang gewählt haben“, informiert die FH Krems.

Der Bachelor Info Day ist die nächste Informationsveranstaltung der FH Krems. Sie findet am 10. März erstmals wieder in Präsenz am Campus statt.

