Studie macht Arthrose-Patienten Hoffnung

Der Pflegebedarf der immer älter werdenden Bevölkerung steigt ständig. Wegen Personalproblemen wird der Mehraufwand sowohl im medizinischen als auch im Pflegebereich auf lange Sicht nicht zu bewältigen sein.

„Seniorenpass“: Mutter-Kind-Pass ist Vorbild

„Raus aus der Pflegefalle“ nach dem Buchtitel des Arztes Norbert Bachl war der erste Programmpunkt. Der Universitätsprofessor, der unter anderem einen Senioren-Pass nach dem Muster des Mutter-Kind-Passes anregt, will älter werdende Menschen mit materiellen Anreizen zu mehr Aktivitäten im Sinne des Gesundheitsbewusstseins anregen. Ziel: „Ältere Menschen länger gesund und mobil zu erhalten.“ Dabei geht es auch um das Bremsen des ständig stark steigenden Pflegebedarfs (der zunehmend unbewältigbar wird). Bachls Appell: „Das Leben ändern, das Ändern leben!“

Studie mit 200 Patienten in Krems geplant

In dieselbe Richtung geht es bei einer Studie, die 2024 in Krems anlaufen wird. Arthrosepatienten (je 100 Knie- und 100 Hüftpatienten) werden durch zwölf Wochen bei 50 Therapie-Einheiten betreut. Mit an Bord sind unter anderem die Österreichische Gesundheitskasse, die BVAEB und der NÖGUS (Land NÖ). Stipplers Ziel: „Eine Operation verhindern oder zumindest deutlich hinauszuzögern.“ Patienten, die in der Region zu Hause sind (wichtig wegen der Anreise zum David Institut) und dabei sein wollen, können sich von ihrem Hausarzt vermitteln lassen oder sich direkt im David Institut melden (02732/70101, www.david-krems.at).