Knödelkochen, Kinderprogramm & Co.: Kremser Marillen-Hype bis 24. Juli

Bei der Eröffnung am 7. Juli am Südtirolerplatz wechselte die Regentschaft vom seit 2019 (längst) amtierenden Prinzenpaar Laura Hartl und Michael Aureiter zu Nathalie Moser und Laurenz Kitzler.

Ein Highlight ist das Charity-Marillenknödelkochen am Samstag, 16. Juli, am Täglichen Markt. Der Erlös geht an „Hilfe im eigenen Land“.

Auf die Kleinen wartet am Wochenende jeweils ein Kinderprogramm, sowie am Donnerstag, 14. Juli, ein Mitmachzirkus. Der Sonntag, 17. Juli, steht im Zeichen der Donauschrammeln und der Volkstänzer des Trachten- & Heimatvereins Krems-Stein.

Alle Informationen zum Programm findet man unter

www.krems.info/alles-marille

