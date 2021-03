Nach erfolgreichem Abschluss der Vorbereitungsarbeiten wurde nun mit dem Spatenstich der Startschuss für den Glasfaserausbau in Paudorf gegeben. Mehr als 1.000 Haushalte sollen damit künftig von dieser Infrastruktur profitieren, die ersten Anschlüsse sollen im Spätsommer aktiviert werden.

Paudorf hat sich in den vergangenen Jahren intensiv auf den Baubeginn für das Glasfasernetz vorbereitet. Bei Tiefbauarbeiten wurden entlang einer Strecke von fast 6 Kilometern bereits Leerrohre verlegt und die Mindestbestellquote von 40 Prozent wurde überschritten. „Der Glasfaserausbau bedeutet Zukunftssicherheit für Paudorf. Er ist ein wichtiger Schritt für die weitere Attraktivierung der Region. Ich freue mich, dass die Bauarbeiten nun beginnen. Ich möchte mich insbesondere bei den Bürgern bedanken, dass sie diese einmalige Chance gemeinsam wahrnehmen“, betont Bürgermeister Martin Rennhofer.

Damit die Haushalte in der Gemeinde auch von dem Anschluss profitieren können, werden im Zuge der Baumaßnahmen knapp 150 Kilometer an Glasfaserkabeln verlegt. Dafür werden zusätzlich zu den bereits verlegten Leerrohren knapp 30 Kilometer an Trassen gegraben. Insgesamt werden für die Baumaßnahmen knapp 3,6 Millionen Euro investiert. Das Investorenmodell soll sicherstellen, dass die Infrastruktur langfristig in öffentlicher Hand bleibt und für Kunden die Wahlfreiheit bei den Diensteanbietern auch in Zukunft bestehen bleibt.