Ein Teil der ÖBB-Kundenparkplätze in der Wertheimstraße geht in den Besitz der Stadt über. Rund 50 Stellplätze in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof werden im Februar 2021 in die Grüne Zone aufgenommen. Das hat Verkehrsstadtrat Alfred Scheichel (SPÖ) in der Gemeinderatssitzung am vergangenen Mittwoch bekannt gegeben. Vorausgegangen seien „intensive Verhandlungen“ mit den Bundesbahnen. Die zusätzlichen Parkplätze sollen vor allem Pendlern und Anrainern dienen. Der Parkdruck in diesem Bereich werde dadurch vermindert, meint Scheichel.

Zustimmung für das Vorhaben kam von der Liste ProKrems und der ÖVP, für die Gemeinderat Jürgen Kreibich betonte, dass es in Zukunft auch kostenfreie Mitarbeiterparkplätze brauche. Gegen die neuen Parkplätze gestimmt hat die FPÖ, die gerne im gemeinderatseigenen Ausschuss für Mobilität oder in der Arbeitsgruppe Parken über das Thema diskutiert hätte. „Es ist nicht einzusehen, dass da jetzt etwas vorweggenommen wird. Die Wertheimstraße ist jahrelang nicht durch die Gemeinde bewirtschaftet worden, da hätte man die zwei bis drei Monate, in denen die AG Parken zu einer endgültigen Lösung kommt, auch noch warten können. So ist das unverschämt gegenüber den Beteiligten, die dort ihre Zeit opfern und mutlos gegenüber den Bürgern“, sagte FPÖ-Verkehrssprecher Martin Zöhrer.

Stadtrat Scheichel ließ diese Vorwürfe nicht gelten: „Man sollte schon bei der Wahrheit bleiben. Wegen Corona haben wir den Ausschuss nicht durchführen können. Und wenn wir den Vertrag nicht mit 1. Februar ratifizieren, könnten sich die ÖBB eventuell wieder zurückziehen.“

Ihrer Stimme enthalten haben sich die beiden Mandatare der KLS. Gemeinderat Wolfgang Mahrer begründete das mit der ablehnenden Haltung seiner Fraktion gegenüber der Grünen Zone. Er hätte die Parkplätze in der Wertheimstraße den Arbeitnehmern zur Verfügung gestellt.