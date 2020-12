Keine Fotos, kein Händeschütteln. Heimlich, still und leise ist am Montag, um 4.50 morgens, der neue Stadtbus in Betrieb gegangen. Das Coronavirus verhinderte eine feierliche Premierenfahrt. Einige ÖVP-Gemeinderäte ließen es sich dann aber doch nicht nehmen, bei der ersten Fahrt des gelben Mercedes-Busses an Bord zu sein.

Für Verkehrsstadtrat Alfred Scheichel ist der Stadtbus sein Herzensprojekt. Kalchhauser, privat

Qualitätskontrolle betrieben hat gleich am Montag auch Alfred Scheichel. Der Verkehrsstadtrat drehte am Nachmittag mit seinem Pkw eine komplette Runde hinter dem Bus, der auf der neuen Linie 7 unter anderem durch den Gewerbepark fährt. Der Stadtbus ist Scheichels Herzensprojekt. „Mein Großvater war Lokführer, mein Vater Buschauffeur und ich Fahrdienstleiter und Bahnhofvorstand. Das Thema ist in mein Blut übergegangen und, dass es jetzt endlich losgegangen ist, bereitet mir unheimlich große Freude.“

„Citybus“-Einführung im Jahr 1991

Erste Berührungspunkte mit dem Stadtbus sammelte SPÖ-Politiker Scheichel bereits 2002, als er zum ersten Mal Verkehrsstadtrat wurde. Unterwegs war der Stadtbus bereits damals in den Gewerbepark.

Der Stadtbus anno dazumal: 1991 mussten die Kremser noch in einen Steyr-Kleinbus einsteigen. Archivverein Krems

Erst 2010 fiel die unglücklich geführte Linie wegen zu hoher Kosten und zu geringer Auslastung aus dem Programm. 2012, als Scheichel nach einer siebenjährigen Pause in die Politik zurückkehrte, reifte die Idee, das Stadtbusnetz zu erweitern und anzupassen.

Unter Bürgermeister Erich Grabner feierte der Stadtbus am 1. Oktober 1991 seine Premiere. Archivverein Krems

Einen Stadtbus hat Krems übrigens seit dem 1. Oktober 1991. Kleinbusse der Marke Steyr chauffierten damals rund 500 Personen pro Tag durch Krems. Ein Ticket kostete fünf Schilling. Altbürgermeister Erich Grabner, unter dessen Amtszeit die Einführung des „Citybus“, wie der Stadtbus damals hieß, fiel, erinnert sich für die NÖN: „Im Hinblick auf die geografische Lage der Stadt Krems und die starke Entwicklung im Ost- und Westbereich lag die Einführung eines innerstädtischen Verkehrssystems nahe.“ Gezögert habe man anfangs wegen der jährlichen Kosten von rund fünf bis sieben Millionen Schilling.

Der neue Stadtbus fährt auf sieben Linien täglich zwischen 4.50 und 18.50 Uhr. Infos: krems.gv.at/Stadtbus