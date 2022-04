Stein bekommt nun Bankomat

Werbung

Nach dem einstimmig angenommenen Dringlichkeitsantrag des KLS-Gemeinderats Niki Lackner in der Dezembersitzung des Gemeinderats klapperte Stadtchef Reinhard Resch alle Kremser Banken ab. Mit seinem Anliegen, der Aufstellung von Bankomaten in den Stadtteilen Stein und Krems-Süd, holte er sich aber überall eine Abfuhr. Jetzt wird es aber doch etwas mit einem Geldautomaten für Stein.

Eine Privatfirma wird diesen an einer barrierefrei erreichbaren Stelle am Welterbeplatz (Schiffstation) errichten und betreiben. „Abhebungen werden wie gewohnt kostenlos sein“, betont Gemeinderat Lackner. Und: „Ein weiterer Standort in Stein könnte noch dazukommen.“ „Der Standort Welterbezentrum ist optimal für kostenfreie Bargeldbehebung“, meint Bürgermeister Reinhard Resch dazu und findet lobende Worte: „Ich bin Gemeinderat Lackner für die Initiative dankbar.“

