Krems: Bus-Haltestelle ist entbehrlich

Der von der NÖN aufgezeigte Krems Schildbürgerstreich: Haltestelle vor Hauseingang , mit dem der Familie Parasca am Mitterweg eine Stadtbushaltestelle direkt vor den Eingang gesetzt wurde, könnte noch für Debatten sorgen. Jetzt gibt es eine Initiative dazu.

Wie berichtet, gibt es laut des Sachverständigen des Landes nach der notwendig gewordenen Verlegung keinen anderen Platz für die Bushaltestelle Mitterweg/Hafenstraße der Linie 3 als direkt vor dem Eingangstor der Familie. FPÖ-Stadtrat Martin Zöhrer sieht nun aber doch eine Lösung, weil sich in unmittelbarer Nähe zwei andere Bus-Stopps (Lehnergasse und Hans-Czettel-Hof) befinden.

„Nachdem der Stadtbus von dieser unglücklich positionierten Haltestelle gerade einmal 95 Meter zur nächsten fahren muss, ist ohnehin nicht nachvollziehbar, warum dort eine sein muss“, will er sich für eine komplette Auflassung einsetzen. „Die Station war nie notwendig und muss deshalb ersatzlos gestrichen werden.“

Wie könnte das funktionieren? „Da müsste es einen Antrag an den Linienbetreiber geben, der dann rechtlich geprüft wird“, erklärt Stadtamtsdirektor Karl Hallbauer ein mögliches Prozedere.

Auflassung der Haltestelle wäre auf Wunsch möglich

Betreiber der Stadtbuslinien ist im Auftrag der Stadt der Verkehrsverbund Ost Region (VOR). „Wenn die Gemeinde einen solchen Wunsch äußert, wird das erledigt“, stellt Pressesprecher Georg Huemer auf NÖN-Anfrage fest. „Das ließe sich sicher machen.“ Entscheidend sei in dem Zusammenhang bei der Beurteilung durch Experten natürlich unter anderem, welche Frequenz es bei der entsprechenden Haltestelle gebe und welche Struktur (Schüler, Pensionisten, …) die Kundschaft dort hat. Wenn jemand mit einem solchen Anliegen an den VOR herantrete, werde man jedenfalls mit der Stadt Rücksprache halten. „Dort weiß man ja um die örtlichen Begebenheiten meistens am allerbesten Bescheid.“

Bedingung: guter Wille!

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.