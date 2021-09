Dass seit 1990 der Bestand an Wildbienen um ein Viertel zurückgegangen ist, ist unbestritten. Sollten die Bienen aussterben, hat das für die Menschheit nicht abschätzbare Folgen. Die Plankerin Susanne Miklas will die europäische Bürgerinitiative „Bienen und Bauern retten“ unterstützen.

„Ich möchte nicht immer nur alarmierende Zahlen hören, sondern selbst etwas dagegen tun“, begründet Miklas ihren Einsatz für die Bürgerinitiative. Sie unterstützt das Bündnis, indem sie Unterschriften sammelt und Poster ans Schwarze Brett von Supermärkten, Banken und mehr hängt. Dabei sind solche Initiativen nichts Neues: Vor etwa zwei Jahren gab es da das Volksbegehrten „Artenvielfalt & Naturschönheit in Bayern“. Neu ist jetzt bei „Bienen und Bauern retten“, dass die Forderungen sich an Brüssel, also direkt an die EU, richten und eine europaweite Lösung einfordern.

Die Uhren ticken und die Zeit drängt: nicht nur für den Kampf gegen das Insektensterben, auch für die Bürgerinitiative selbst. Nur noch bis zum 30. September ist Zeit, europaweit eine Million Unterschriften zu sammeln, damit sich die EU-Kommission damit beschäftigen muss. „Aktuell stehen wir bei rund 760.000 Unterschriften. Da fehlt noch eine Menge“, meint Susanne Miklas und hofft auf die Mithilfe der NÖN-Leser: „Unterzeichnen kann man die Bürgerinitiative ganz einfach im Internet, unter www.bienenundbauernretten.eu. Oder man lädt die Petition in Papierform herunter!“