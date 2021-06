Zwei Initiativen sind die Reaktion auf den Plan der Raiffeisenbank Krems, die Bankstelle Paudorf zu schließen. Die ÖVP wendete sich an die Landesbank, die SPÖ sammelt Unterschriften.

"Wesentlicher Einschnitt" in Leben der Bürger

In einem Brief an den Generaldirektor bezeichnen die ÖVP-Mandatare den Plan als „wesentlichen Einschnitt“ ins Leben der Gemeindebürger und bekunden eine entschiedene Ablehnung des Vorhabens. Forderung: Die Bankstelle möge als Stützpunkt bestehen bleiben, das Netzwerk an Bankomaten solle sogar noch zusätzlich um einen im beliebten Heurigenort Krustetten erweitert werden.

Dass sogar die Chancen auf einen Bankomaten im Hauptort Paudorf schlecht stehen, bedauert ÖVP-Obmann Georg Härtinger: „Es wird argumentiert, dass gegenüber im Sparmarkt ein Geldautomat steht. Aber der ist natürlich nur zu den Geschäftszeiten zugängig.“ Er hofft, dass im derzeitigen Bank-Foyer wenigstens ein Geldautomat und ein Kontoauszugsdrucker bestehen bleiben.

Zumindest ein kleiner Stützpunkt soll bleiben

Auf einer Unterschriftenliste der SPÖ sollen Bürger ihre Meinung kundtun. „Es könnte zum Beispiel ein Selbstbedienungs-Foyer mit einem Büro für Beratungen nach Terminvergaben bestehen bleiben“, erklärt SPÖ-Chef Andreas Bauer. Seine Fraktion wolle jedenfalls bei der kommenden Gemeinderatssitzung einen entsprechenden Antrag einbringen. Auch der Pensionistenverband habe sich brieflich an die Raiba gewendet.

Außenstehende wundern sich, dass die Mandatare der großen Fraktionen nicht im Sinne der Gemeindebürger zusammen agieren. „Wir haben von der ÖVP-Aktion gar nichts gewusst. Das war ein Alleingang“, erklärt SPÖ-Fraktionschef Michael Sacher und meint: „Eine gemeinsame Aktion des ganzen Gemeinderats würde sicher besser ausschauen.“

Härtinger bestätigt, dass die ÖVP die Sache allein in Angriff genommen habe („Ja, wir hätten die anderen fragen können.“), sieht darin jedoch kein Problem.