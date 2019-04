Im Frühjahr des Vorjahres ließ die Stadt die Leitungen in der Oberen Landstraße zwischen Schmidgasse und Gaheisgasse sanieren. Derzeit folgt mit der Erneuerung des Pflasters an der Abbiegung zur Sparkassengasse der finale Bauabschnitt. Die Auslagen des Spezialitätenladens für Essig, Öl und Whiskey, „Vom Fass“, und des Keramikladens Hrouza sind deswegen mit Absperrgittern umstellt, schmale Tunnel führen zu den Geschäftseingängen.

NOEN Martin Hrouza war mit seinem Geschäft gleich zweimal direkt von den Baustellen betroffen.

Martin Hrouza, Geschäftsführer des in Friedersbach (Bezirk Zwettl) beheimateten Spezialisten für Kachelöfen mit der kleinen Filiale in der Kremser Innenstadt, sagt, dass sein Geschäft auch schon im Vorjahr Leidtragender der Arbeiten gewesen sei. „Mich ärgert es, dass wir zweimal so drankommen. Wenn die Straße schon aufgerissen werden muss, hätten sie gleich alles in einem machen sollen.“

Zwar würden sich die Umsatzeinbußen in Grenzen halten, er habe aber ganze zwei Tage zusperren müssen. Eine freiwillige Entschädigung gebe es von der Stadt dafür nicht. „Und einfordern will ich das Geld auch nicht, weil es mir den Aufwand nicht wert ist.“

Filialleiterin bittet Vermieter um Nachlass

„Verständnis“ für die Arbeiten zeigt „Vom Fass“- Geschäftsführerin Carmen Steingruber. Es sei aber wichtig, dass die Sanierung so schnell wie möglich über die Bühne gehe. „Weil wir in dieser Zeit jetzt schon kleinere Umsätze machen“, erzählt Steingruber. Sie wolle deswegen auch ihren Vermieter um einen Mietnachlass bitten.

Die Stadt betont die Notwendigkeit der Baumaßnahmen und auch den Zeitpunkt der Durchführung, da man nicht in den Höhepunkt der Tourismussaison hineingeraten wolle.