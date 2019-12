„Wir schließen diese Filiale!“, war auf vielen Plakaten innerhalb der letzten Jahre auf Schaufenstern der Kremser Innenstadt zu lesen. Mit der Drogeriekette Müller schloss am 13. November das derzeit größte Geschäft in der Fußgängerzone ( wir hatten berichtet, siehe hier ). Kurz bevor das Weihnachtsgeschäft richtig los geht. Doch das ist nichts Neues für die Bewohner der Altstadt.

Nach NÖN-Umfrage Kremser Innenstadt: Angst vor dem „Supergau“

Neben Libro oder Jack Wolfskin haben sich auch bekannte Betriebe, wie die Buchhandlung Weltbild oder Camp David in den letzten Jahren aus der Innenstadt verabschiedet. Bei momentan 17 leerstehenden Geschäften in der Fußgängerzone helfen wohl Waffeln, Punsch oder kleine Weihnachtsmärkte nur bedingt, um die Kremser Altstadt täglich zu füllen.

Fehlende Jugend: Internet „viel zu praktisch“

Das Geschäftesterben in der Kremser Landstraße ist vor allem im Hinblick auf das alljährliche Weihnachtsgeschäft interessant zu betrachten. Verschärft wird es durch die Sogwirkung von großen Einkaufszentren, wie beispielsweise dem Bühl Center in Krems, und den veränderten Kaufgewohnheiten der jungen Leute.

„Für den Weihnachtseinkauf schaue ich gern im Bühl Center vorbei, da finde ich eigentlich immer was“, bestätigt ein junger Passant. Seine Freundin schwärmt jedoch von der tollen Beratung der Geschäfte in der Kremser Fußgängerzone. „Darum bin ich gern hier zum Einkaufen, viele Verkäufer nehmen sich Zeit und bieten eine tolle Beratung“, erzählt sie, während sie die gerade gekauften Weihnachtsgeschenke aus einem Lederwarengeschäft der Innenstadt trägt. Gleichzeitig merkt sie jedoch auch an, dass sie eine der wenigen in ihrem Freundeskreis sei, die regelmäßig in die Kremser Landstraße shoppen gehen. Das Internet sei da viel zu praktisch.

Der Online-Handel nimmt durchaus eine immer schwerwiegendere Rolle ein. Schließlich bestellen rund ein Viertel aller Österreicher ihre Weihnachtsgeschenke nahezu nur im Internet. Eine Tatsache, die verdeutlicht, in welche Richtung es in Zukunft gehen könnte, zumindest für diejenigen, die keine weihnachtliche Beratung brauchen. „Meine Weihnachtseinkäufe erledige ich ausschließlich in der Innenstadt. Die Fachkompetenz und Expertise bekomme ich sonst nirgends“, sieht es Martin Gschwandtner, Frühpensionist aus Krems, anders.

„Wir rechnen mit einem guten Weihnachtsgeschäft“

Trotz allem erwarten Geschäftsinhaber in der Fußgängerzone ein verhältnismäßig positives Weihnachtsgeschäft. Besonders im Hinblick auf die gut besuchte Kremser Martini-Einkaufsnacht Anfang November. „Da sieht man, wie wichtig fachlicher Service und das Vertrauen in eine kompetente Beratung ist“, so Evelyn Pöchhacker, Besitzerin des Herrenmodegeschäfts Paolo in der Kremser Innenstadt. „Ich denke, die Leute wissen sehr wohl, was sie an unserem persönlichen Service haben.“

„Wir rechnen mit einem guten Weihnachtsgeschäft. Bis jetzt kann ich mich nicht beklagen,“ berichtet auch Gisela Obiltschnig, Chefin von Leder Obiltschnig in der Unteren Landstraße. Selbstverständlich sei das Weihnachtsgeschäft anders als vor zehn oder fünfzehn Jahren aber „stressig ist es im Dezember allemal.“

Ihr Weihnachtswunsch für heuer: „Ansiedelungen von Fachgeschäften und Gastronomie in den vielen leerstehenden Geschäftslokalen im kommenden Jahr. So bekommt die City ein vielfältigeres Angebot.“

Dieser Beitrag wurde in einer Lehrveranstaltung im Zuge einer Kooperation mit dem Bachelor-Studiengang Medienmanagement an der FH-St. Pölten erstellt.