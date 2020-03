Lange hat Othmar Seidl nicht gebraucht, um einen Nachmieter für Sonnentor zu finden. Der Spezialist für Gewürze und Kräuter, der die Geschäftsräumlichkeiten in der Schwedengasse in Richtung Bühlcenter verlässt, soll Ende März ausziehen. Danach nimmt Hauseigentümer Seidl Änderungen an der Infrastruktur vor, ehe die Firma Bailoni einzieht. Ein Mieter, auf den sich der Immobilienentwickler freut: „Uns verbindet eine Freundschaft. Sie wollen ihre Produkte auf einem tollen Platz präsentieren.“

Einen Eröffnungstermin will Junior-Chefin Claudia Bailoni derzeit ebenso wenig bekannt geben wie das Angebot im Shop. Sie könne jedoch versprechen, dass „etwas ganz Neues kommt“. Dass direkt gegenüber dem neuen Geschäft die Privatdestillerie Hellerschmid ihre Filiale hat und 63 Meter weiter die Wösendorfer Familie Wieser ebenfalls Hochprozentiges verkauft, sieht Bailoni nicht als Problem. „Wir leben in einer freien Marktwirtschaft.“ Für die Innenstadt wolle ihre Familie einen Beitrag zur Belebung leisten. „Es gibt viel Potenzial, das nicht ausgeschöpft wird.“