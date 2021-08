Kommt im Advent eine Neuordnung der Glühweinstände in der Innenstadt ? Das Stadtmarketing hat die Betreiber, darunter den Kiwanis-Club, das Rote Kreuz und einige Sportvereine kontaktiert. Ideen: Die Stände sollen am Dreifaltigkeitsplatz konzentriert werden, Pfand-Häferl die Becher ablösen. Die Vorschläge stoßen nicht auf ungeteilte Begeisterung.

Widerstand gibt es von den Kiwanis. „Wir haben viel in die Infrastruktur investiert und Häferl um 2.500 Euro angekauft“, berichtet Präsident Karl Reiter. Außerdem sei der Standort am Täglichen Markt attraktiver. „Wir sind dort seit fast 50 Jahren. Wenn andere auf den Platz runtergehen wollen, haben wir kein Problem.“

Trotz Skepsis viele „für Neuerungen offen“

„Für Neues offen“ ist man beim Roten Kreuz laut Geschäftsführer Manfred Türk. Einheitliche Häferl finde man positiv, in eine neue Hütte wolle man eher nicht investieren. „Das Konzept muss noch klar definiert werden.“ Alex Hofmann vom UHK (Handballer) weiß laut eigener Aussage noch zu wenig. „Wir stehen dem Vorhaben neutral gegenüber, müssen uns aber erst die Details anschauen!“ Christian Zwirner, Vorstandsvorsitzender des KSC, sieht in den Plänen Positives. „Einheitliche Stände, Krems-Häferl und eine kleine Bühne sehe ich positiv“, lässt er die NÖN wissen. „Man verliert vielleicht ein wenig an Laufkundschaft, gewinnt aber vielleicht durch das neue Konzept organisierte Busreisen wie Grafenwörth oder Göttweig.“ Verständnis hat Zwirner für die Skepsis jener, die zuletzt viel investiert haben.

„Es ist noch nichts fixiert, und es gibt (am 31. August, Anm.) eine weitere Sitzung mit den Vereinen“, erklärt Stadtmarketing-Chef Horst Berger. Optische und logistische Gründe würden für eine Übersiedlung sprechen. Für die acht Stände könnte man am Dreifaltigkeitsplatz auch „Programm machen. Die neue Form wäre auch für die Vereine angenehmer.“ Entscheiden, so Berger, würden aber die Betroffenen selbst. Ähnlich wie zu Ostern schwebt ihm vor, in der Landstraße im Rahmen eines „Adventzau bers“ Kunsthandwerk-Stände zu platzieren, die Ausschank aber zu „bündeln“.