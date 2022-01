Neue Füllanlage bei Winzer Krems: 15.000 Flaschen pro Stunde

Der zweite Abschnitt des rund 37 Millionen Euro teuren Projekts ist damit abgeschlossen. Weiter geht es mit einer Rundumerneuerung von Keller und Flaschenlager. 2023 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Von "Parade-Betrieb" begeistert

„Winzer Krems ist einer unserer Parade-Betriebe und ein internationales Aushängeschild für Niederösterreich. Mit dieser zukunftweisenden Investition setzt man in der Sandgrube 13 nicht nur Maßstäbe in Sachen Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Qualitätssicherung, sondern stärkt auch die heimische Wirtschaftsleistung massiv in diesen bewegten Zeiten“, zeigte sich Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger bei einem Besuch an der Adresse Sandgrube 13 begeistert.

Qualität und Quantität gesteigert

Die neue Füllanlage stammt wieder von der deutschen Krones AG, dem weltweit führenden Spezialisten für die Abfüllung von Getränken. Damit setzt Winzer Krems eine über 40-jährige Partnerschaft fort. Krones entwickelte ein innovatives Konzept über den gesamten Prozess von Weinfiltration, Sterilisation und Abfüllung bis zur Verpackung. Im Vordergrund der Investition stand nicht nur eine Kapazitätserhöhung – die neue Anlage ist mit 15.000 Flaschen pro Stunde um 20 Prozent leistungsfähiger –, sondern vielmehr eine weitere Qualitätssteigerung.

Nachhaltigkeit stand im Zentrum

Nachhaltigkeit stand ebenfalls im Zentrum. Für die neue Abfüllhalle wurde kein Grünland verbaut, sondern bestehende Flächen effektiv genutzt. Die Füllhalle wurde mit einem Gründach versehen, das Wasser speichert, den CO2-Anteil in der Luft reduziert und temperaturregulierend auf die darunter liegenden Räume wirkt. Die Abfüllanlage wird, ebenso wie der Keller mit einer 125 kWp-Photovoltaik-Anlage betrieben. Im Zuge des Umbaus stellte man auch die Energieversorgung von Gas auf Fernwärme um.

Wichtige Rolle in der Region

Obmann Florian Stöger: „Als größter Qualitätsweinproduzent Österreichs wollen wir voran gehen und neue Wege aufzeigen. Die Weinabfüllanlage ist nicht nur technisch auf dem neuesten Stand, sondern auch ein Ausrufezeichen hinsichtlich Arbeitssicherheit sowie eines ressourcenschonenden Umgangs mit unserer Umwelt.“ Die Winzer Krems hat derzeit rund 800 Mitgliedsbetriebe und gibt 85 Menschen Arbeit.