Heilsames Schweben auf dem Laufband

Üblicherweise sind Geräte wie das Antigravidations-Laufband AlterG nur bei potenten Fußballclubs und in wenigen speziellen Ordinationen im Einsatz. Das David Institut in Krems verfügt seit Kurzem über ein solches Wunderding, das Patienten in vielen Situationen wertvolle Dienste leistet.Körpergewicht wird stufenlos „aufgehoben“Das Prinzip ist einfach erklärt: Der Patient befindet sich auf dem Laufband mit dem Unterkörper in einer Druckluftkammer, die es ermöglicht, das Körpergewicht stufenlos auszugleichen, quasi „aufzuheben“. In dieser Situation kann er sich schmerzfrei bewegen und Muskelkraft, Bewegungsausmaß, Gleichgewicht und Fitness wiederherstellen.

Schwerelosigkeit eröffnet Möglichkeiten

„Mit diesem Gerät können die Patienten sozusagen wieder richtig gehen lernen“, erklärt der Orthopäde Andreas Stippler. Es kommt bei Arthrose, nach Operationen, bei Problemen mit Kreuzband und Meniskus sowie bei Neuro-Patienten zum Einsatz. „Bei funktionellen Gangstörungen kann man unter Schwerelosigkeit gegen falsche Muster ankämpfen und durch eine symmetrische Gangsituation Muskeln wiederaufbauen.“ Wie immer gehe es darum, dass Patienten „möglichst früh behandelt werden“, so Stippler über die Innovation, die aus der Raumforschung (NASA) kommt und im Sport schon lange zur Frühmobilisation eingesetzt wird. Rund 70.000 Euro kostet das Wunderding.

Erste Erfahrungen ausnahmslos positiv

In der Regel gibt es zuerst zehn Einheiten zu je rund 20 Minuten, generell wird der Therapieplan jedoch total individuell festgelegt. „Wir haben das Gerät seit sechs Wochen im Einsatz, und es sind bereits 15 Patienten in seinen Genuss gekommen“, zieht Institutsleiter Christoph Prinz eine erste Bilanz. „Darunter waren Leute, die gemeint haben, sie könnten nach zehn Jahren endlich wieder laufen.“

Patient bereits vom Gerät überzeugt

Andreas Jelinek, der sich fürs NÖN-Foto als Testimonial zur Verfügung gestellt hat, schwärmt ebenfalls. „Ich habe ein Problem mit dem Sprunggelenk und kann so meinen Gang stabilisieren.“ Aufgrund einer alten Verletzung sei er lange ungleich gegangen. Nach sechs Behandlungen merke er bereits eine Verbesserung der Situation. „Man lernt bei der Therapie, wie man richtig belastet, und das wirkt sich auch auf das Bewusstsein beim Training im Alltag positiv aus.“