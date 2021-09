Kreislaufwirtschaft in Reinkultur wird im neuen „Erdenreich“ der Firma Brantner in Gneixendorf praktiziert. Biomüll aus der Region verarbeitet das Unternehmen hier zu hochwertigem Kompost, verschiedene Erden (Blumenerde, …) werden an Ort und Stelle abgemischt und an die Verbraucher zurückgegeben.

Ein großer Feiertag war die Eröffnung der größten eingehausten Kompostieranlage Österreichs, die bereits seit mehreren Wochen in Vollbetrieb ist (die NÖN berichtete). Die Geschäftsführer Stefan Tollinger und Josef Scheidl sind zu Recht stolz darauf, dass hier jährlich 35.000 Tonnen Material kompostiert werden können.

Im Einsatz stehen unter anderem sensorgestützte Systeme und ein von Mitarbeitern der Firma Brantner selbst entwickelter Störstoffscanner. Zum gelungenen 7-Millionen-Projekt gratulierte auch Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf und spendete Lob: „Das Beispiel der Firma Brantner zeigt eindrucksvoll, dass die Kreislaufwirtschaft funktioniert.“

Die Pfarrer Pater Maximilian Krenn und Robert Bednarski erbaten den Segen für die Anlage und die hier arbeitenden Bediensteten und die Gäste.