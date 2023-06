Umweltschonendste Waschstraße des Waldviertels eröffnet

Über ein volles Haus durfte sich Christoph Sinhuber anlässlich der Eröffnung des neuen Waschcenters auf seinem Firmenareal im Gewerbegebiet in Gföhl freuen. Seit dem Vorjahr wird die Werkstatt vergrößert, um auf die neuen Technologien im Bereich der Mobilität vorbereitet zu sein. In einem ersten Bauabschnitt wurde das Waschcenter eröffnet.

Komfort und Nachhaltigkeit waren die großen Schlagworte, nach denen die Planung ausgerichtet war: So sieht das Konzept vor, dass man bei der Autowäsche nicht bei „Wind & Wetter“ im Freien warten muss, sondern sich in der angeschlossenen e-Lounge mit Kaffee und Snacks stärken kann. Ans Waschcenter angeschlossen sind auch Schnellladestationen für Elektroautos. Für Familien wurde ein eigener Spielplatz errichtet, auf dem die halbe Stunde des Aufladevorgangs überbrückt werden kann.

Ein Kübel statt eine Badewanne voll Wasser pro Autowäsche

Das Waschcenter ist so konzipiert, dass Schmutzwasser aufgefangen und zur Wiederverwendung gereinigt wird. Brauchte man für eine Autowäsche bisher bis zu 200 Liter Wasser, so wird der Verbrauch mit der Wasseraufbereitungsanlage auf rund einen Kübel Wasser pro Auto reduziert. Diese Maßnahme entlastet nicht nur die städtische Wasserleitung sondern auch das Kanalsystem. Die biologische Aufbereitung reduziert den Wasserverbrauch um rund 95 Prozent und macht das Waschcenter des Autohauses Sinhuber in Gföhl zum aktuell umweltschonendsten im gesamten Waldviertel.

Die neue Technologie wurde vor Ort in rund 1.500 Testautowäschen geprüft und perfektioniert. Immerhin benötigt das Autohaus Sinuber selbst rund 8.000 Autowäschen für seine Werkstattkunden im Jahr. Weiters wird vor Ort nicht mit Öl oder Gas sondern mit einem Wärmepumpensystem geheizt.

Pilotprojekt in neuer Werkstatt

Parallel hatten die Besucher des Eröffnungsabends die Möglichkeit, die neue Werstatthalle zu besichtigen. Die neue Arbeitshalle wird im Sommer voll klimatisiert und im Winter - ebenfalls mit einer Wärmepumpe - geheizt werden. Der Strom kommt zu einem beträchtlichen Teil aus der firmeneigenen Photovoltaikanlage. Mit einem Stromspeicher werden Überproduktionen gespeichert und selbst verbraucht.

Modernste Computer- und Lasertechnik kommt beim Messen der Spur und der Profiltiefe der Reifen zum Einsatz: Das Autohaus Sinhuber ist das erste in ganz Österreich, das mit dem „Hunter Quick Check“ ausgestattet ist. In ganz Deutschland gibt es nur fünf Standorte, an denen diese moderne Technik zum Einsatz kommt.

Zahlreiche Ehrengäste aus Politik, Wirtschaft und der Feuerwehr

Landtagsabgeordneter Josef Edlinger und Bürgermeisterin Ludmilla Etzenberger (Gföhl) folgten der Einladung zur Eröffnung des Waschcenters genauso wie Bürgermeister Franz Aschauer (Jaidhof), Vize Jochen Pulker (Gföhl), die Stadträte Erich Starkl und Günter Steindl (Gföhl), die FF-Kommandanten Gerald Riegler (FF Gföhl) und Johann Blauensteiner (FF Eisengraben) sowie Stellvertreter Gottfried Gießrigl (FF Gföhl) und Verwaltungsmeister Manuel Föls (FF Jaidhof). Christoph Sinhuber durfte auch den Gföhler-Wirtschafts-Chef Richard Reiter, Stellvertreterin Ulrike Huber, Schriftführerin Monika Knödlstorfer und Ehrenobmann Ernst Zierlinger sen. begrüßen. Er bedankte sich bei allen am Projekt beteiligten Firmen persönlich.

Etzenberger hob in ihrer Rede die Wichtigkeit von Klein- und mittelgroßen Betrieben - wie die Autohaus Sinhuber GmbH - für den Wirtschaftsstandort Gföhl hervor. Mit der Investition werden vor Ort auch neue Arbeitsplätze geschaffen. Aktuell hat das Autohaus 19 Mitarbeiter. Edlinger stellte den Innovationsgeist des Autohauses im Zusammenhang mit dem Umweltschutz und die Herausforderungen beim Wandel in der Mobilität in den Mittelpunkt seiner Grußworte und versprach, das nächste Auto vor Ort zu kaufen.