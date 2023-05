Mit Elektroauto Geld zurückholen

Um die gesteckten Klimaziele zu erreichen, ist die Reduktion des Ausstoßes von Kohlendioxid (CO2) auf allen Ebenen der Wirtschaft erforderlich. Einen wesentlichen Beitrag trägt der Verkehr bei. So sind beispielsweise Mineralölunternehmen verpflichtet, den CO2-Fußabdruck der von ihnen verkauften Treibstoffe kontinuierlich zu senken. Dies kann unter anderem zum Teil durch Anrechnung von aus Wasserkraft, Wind- und Sonnenenergie produziertem Strom für Elektroautos beziehungsweise Ladestationen erreicht werden.

Klimawandel bringt neues Geschäftsmodell

Und genau dort setzt die Idee des neuen Gföhler Start-Up-Unternehmens "Exploit Energy" der beiden geschäftsführenden Gesellschafter Andreas Lämmerhofer und Philipp Wimmer, Sohn der Unternehmerfamilie Eva und Günter Wimmer aus Gföhl, an: Inhaber von Elektroautos, die eine Ladestation mit aus erneuerbaren Energieträgern produziertem Strom betreiben, können die durch die Investition erzielte CO2-Reduktion im Rahmen der "e-Quote" verkaufen. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen dafür wurden mit der neuen Kraftstoffverordnung per 1. Jänner 2023 geschaffen. Da "e-Quoten" erst ab 100.000 Kilowattstunden (kWh) vom Umweltbundesamt zertifiziert und - zum Beispiel mit Mineralölfirmen - gehandelt werden können, sind Zwischenhändler erforderlich, die diese Mengen durch Bündelung der „e-Quoten“ vieler einzelner Kunden erreichen. Der Inhaber einer Ladestation beziehungsweise eines Elektroautos erhält in Folge für das eingesparte CO2 eine "e-Prämie" ausgezahlt.

400 bis 700 Euro e-Prämie pro Jahr

Lämmerhofer und Wimmer bringen über ein Jahrzehnt Erfahrung aus der Softwareentwicklung und Cybersecurity für die Erfüllung der technischen Voraussetzungen mit. "Mit unserem Unternehmen werden wir Nachweise für Elektroautos sammeln und verkaufen. Auf Basis der Erfahrungen aus Deutschland, wo es die gesetzlichen Voraussetzungen bereits seit einem Jahr gibt, gehen wir davon aus, dass wir zwischen 400 und 700 Euro pro Jahr pro Elektroauto auszahlen werden können", so der Jungunternehmer Lämmerhofer.

