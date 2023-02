Musikverein Engabrunn jubiliert im Schloss Grafenegg

Der Musikverein Engabrunn wurde am 15. November 1923 gegründet, daher wollen die Musiker im Jubiläumsjahr mit vielen Highlights feiern.

Gegründet wurde die Kapelle von Anton Böhm und Kapellmeister Franz Grass senior, einem ehemaligen Militärmusiker. Den ersten Auftritt gab es bei einem Begräbnis im Jahr 1924 und es dauerte nicht lange, bis die Musiker mit dem Kirchenchor die hohen kirchlichen Feiertage wie Weihnachten und Ostern musikalisch gestalteten.

In den späten Zwanzigerjahren lud man mit dem Theaterverein „Gemütlichkeit Engabrunn“ die Bevölkerung zu Singspiel und Operette ins Gasthaus Hörmann ein. Dann kam der Zweite Weltkrieg. Nach dem Krieg wurde 1948 wieder begonnen. 1965 erfolgte die Umstellung auf die sogenannte „hohe Stimmung“ und der Verein trat erstmals zu einer Marschmusikwertung an. Bei der Konzertmusikbewertung 2022 erreichten die Engabrunner 95,17 Punkte und waren damit unter den am höchsten bewerteten Kapellen in NÖ.

Die Fixpunkte im Jubiläumsjahr: Es werden zwei Frühlingskonzerte gespielt, eines in einem Winzerhof in Engabrunn, das andere im Hof vom Schloss Grafenegg. Anfang August findet das Waldfest auf der Engabrunner Haide statt, das gemeinsam mit der Feuerwehr veranstaltet wird. Höhepunkt dabei ist das „Swing the Woods“ Konzert.

Absolutes Highlight wird das Jubiläumskonzert am 4. März im Auditorium des Schlosses Grafenegg. Hier tritt der Musikverein unter dem Motto „Auf ins nächste Jahrhundert“ mit der NÖ Militärmusik auf. Es wird auch eine Musik-CD geben.

Karten unter www.mv-engabrunn.at/tickets , am Gemeindeamt Etsdorf und in den Raika-Filialen Engabrunn und Haitzendorf.

