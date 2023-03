Interessierte Seniorin Kremserin mit 99 Jahren noch treue NÖN-Leserin

Anna Tauchner ist mit 99 Jahren immer noch treue und genaue NÖN-Leserin: "Die NÖN gehört zu unserem Haus einfach dazu!" Foto: Johann Lechner

E ine der treuesten Kremser NÖN-Leserinnen feierte am 15. März ihren 99. Geburtstag: Anna Tauchner ist im hohen Alter noch so rüstig, dass das Zeitung-Lesen für sie ein Fixpunkt am Vormittag ist.