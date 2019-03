Alfred Pech hat seinen Dienst aufgenommen. Der NÖN gab der Geschäftsführer der neuen Stadtmarketing Krems GmbH im Vorfeld ein exklusives Interview – hier in voller Länge!

Experte für Standortmanagement & Stadtmarketing ist nicht gerade ein gewöhnlicher Beruf. Wie sind Sie dazu gekommen?

Pech: Ich bin ausgebildeter Kaufmann und habe mich relativ bald, mit 23 Jahren, in Salzburg mit einem Papiergeschäft selbstständig gemacht. Aus Oberösterreich kommend, habe ich mir gedacht: Hurra! Salzburg ist eine große Stadt. Aber die Linzergasse war damals noch keine aufstrebende Gasse. Man hat damals gewusst, dass zwei Straßenzüge der damals vier als Einkaufsstraßen überleben werden. Dann haben wir uns relativ schnell in der Kaufmannschaft zusammengeschlossen und mit einem Stadtmarketing begonnen. Man hat bald gesehen, dass mit Weihnachtsbeleuchtung und Festln alleine nichts mehr weitergeht, daher haben wir in den 90er-Jahren ein Quartier-Management gestartet. Wir haben einen Investor für eine zentrumsnahe Parkgarage gefunden und haben eine Fußgängerzone installiert.

Sie sind also hineingewachsen …

Ja, Ich bin learning by doing in die Aufgabe hineingewachsen. Ende der 90er-Jahre war dann für mich die Entscheidung zu treffen: Bleibe ich in meinem Geschäft, oder gehe ich ins Marketing. Nachdem Marketing immer mein Steckenpferd war und ich das als spannende Herausforderung gesehen habe, war die Entscheidung rasch klar. Wobei damals das Stadtmarketing im Vordergrund gestanden ist, das Standortmarketing ist ja erst in den letzten Jahren so interessant geworden.

Sie haben gestern erwähnt, Sie bekommen ein Büro in der Altstadt. Wo wird das sein?

Wir sind auf der Suche. Man lässt mir da freie Hand. Wir wollen eine „landmark“ in der Altstadt und suchen jetzt hier Büroflächen, damit wir direkt am Kunden, am Bürger und an der Wirtschaft sind.

Wie zeitaufwändig wird Ihr neuer Job sein?

60 Stunden sind Standard. Das ist ein absoluter Fulltime-Job, noch dazu, weil ja das Aufgabengebiet sehr umfassend ist. Aber wir werden ein gutes Team mit strategisch guten Besetzungen aufbauen, und ich bin guten Mutes.

Gehen Sie nebenbei noch anderen Tätigkeiten nach?

Im Endeffekt nicht. Ich habe einen Gewerbeschein und betreue einige Kunden als Werbeagentur, aber das ist eher nebensächlich. Meine Lebenspartnerin hat ein Mode-Accessoires-Geschäft, bei dem ich die Werbung betreue, und dann sind da noch einige Hotels in Salzburg. Und ab und zu halte ich noch Vorträge über Standortmarketing. Krems wird mich voll in Beschlag nehmen.

Inwieweit haben Sie sich vor Ihrem Dienstbeginn schon über die Gegebenheiten in Krems informieren können?

Nachdem ich schon über 20 Jahre auch in Niederösterreich gearbeitet habe, ist mir natürlich Krems ein Begriff gewesen. Auch mein Sohn hat zwei Studien hier gemacht. Immer, wenn ich aus verschiedenen Orten heimgefahren bin, bin ich über Krems und durch die Wachau gefahren, weil es einfach eine wunderschöne Gegend ist. Ich habe Krems also immer ein wenig mitverfolgt und war oft enttäuscht, dass man hier kein professionelles Stadtmarketing auf die Füße gestellt hat. Ich weiß, dass es einen Standortmanager gegeben hat, den ich auch ab und zu auf Tagungen getroffen habe. Ich beobachte Krems also schon lange, immer mit dem Auge darauf, hier etwas bewegen zu dürfen. Natürlich habe ich dann für meine Bewerbung begonnen, mich einzulesen, auch die Medien zu verfolgen, um am Ball zu sein.

„Ich werde der Wirtschaft sicher keine Ideen zurufen“

Die Kremser Innenstadt gilt als „Problemherd“. Werden Sie Ihren Fokus auf dieses Gebiet legen?

Wir schauen jetzt, dass wir schnell ein Büro und einen Mitarbeiterstab bekommen, damit wir effizient arbeiten können. Und natürlich wird es eine enge Zusammenarbeit mit der Wirtschaft geben. Wir werden die Kaufmannschaft bestmöglich unterstützen und auch eine Art „Citymanager“ für Eventmanagement anstellen. Hier werden wir sicher schnell Impulse setzen. Das ist eine primäre Sache, dass wir mit dem Herz hier beginnen. Parallel dazu werden wir das Standortmanagement im Fokus haben. Dass das Chefsache ist, hat sich bewährt. Stadtmarketing ist ja schließlich Standortmarketing. Alles, was man macht, ist ja im Endeffekt zum Wohle der Stadt.

Wie wollen Sie die Innenstadt beleben?

Ich werde der Wirtschaft sicher keine Ideen zurufen. Ich komme ja nicht als Wunderwuzzi und erkläre den Kremsern, wie es funktioniert. Ich werde mich aber in den Arbeitskreisen und Projektgruppen einbringen und natürlich auch Vorschläge machen. Für mich persönlich wichtig ist die Willkommenskultur einer Stadt, das Stadtbild, saisonale Dekorationen und wirtschaftsorientierte Events.

Werden Sie sich bei den Geschäftsleuten in der Innenstadt selbst ein Bild machen? Wenn ja, wann?

Heute starte ich mit der Arbeit. Wir haben schon Smalltalk geführt …

Planen Sie, dass Sie alle Geschäfte in der Altstadt besuchen?

Natürlich ist es Aufgabe eines Citymanagers, dass man alle Betriebe besucht. Das ist mir aber noch nie gelungen, muss ich fairerweise sagen. Wir haben demnächst einen Wirtschaftsstammtisch, bei dem ich mich vorstellen kann. Viele sind selbstverständlich neugierig auf meine Person. Ich werde versuchen, täglich einige Betriebe zu besuchen und persönliche Kontakte herzustellen.

Spricht man mit den Geschäftsleuten, so hört man als Hauptgrund für die Leerstände unisono, die hohen Mietpreise seien schuld. Inwiefern werden Sie da eingreifen können?

Eine der wichtigsten Sachen im Marketing ist, dass man Zahlen, Daten und Fakten sammelt und analysiert. Es ist relativ einfach, den reellen Mietpreis eines Straßenzuges festzulegen, der ergibt sich ganz einfach aus der Frequenz. Ich weiß nicht, ob es schon Frequenzmessungen gegeben hat, das konnte ich noch nicht eruieren. Ich mache jedenfalls seit vielen Jahren, ähnlich einer Inventur, zwei- bis dreimal im Jahr, immer zum selben Termin, Frequenzmessungen. Das ist ein Parameter, an dem man sich orientieren kann. Wenn der Leidensdruck bei den Hauseigentümern höher wird, dann können wir schon beratend zur Seite stehen und Empfehlungen geben. Dann kommen noch Umstände dazu, in welchem Zustand die Immobilie ist, ob sie barrierefrei ist usw.

Sie können aber nur beraten, niemanden zwingen, etwas billiger herzugeben …

Wir leben in einer Demokratie, und das ist Privateigentum.

Ein zweites Argument, das sowohl von den Betrieben als auch von Kunden für den Frequenzmangel vorgebracht wird, sind die „zu hohen“ Parkpreise. Wie sind da Ihre Erfahrungen von Ihren bisherigen Stationen. Sind hohe Parkpreise ein Frequenzkiller?

Von meinem Empfinden als Salzburger sind die Parkgebühren hier nicht hoch. Auch bei der Gebühr in der Parkgarage Steinertor, wo ich öfter stehe, spricht man bei einer Ganztagesmiete von 7,50 Euro nicht von hohen Preisen. Was aber natürlich in ländlich geprägten Regionen ist, ist die Sensibilisierung des Themas Parken. Man wünscht sich ein Gratisparken, am besten direkt vor dem Geschäft. Diese Emotionen haben wir in Österreich. Es ist klar, dass ich in Linz nicht gratis parken kann, es ist klar, dass ich in Salzburg generell nur in die Parkgarage hineinfahren kann, und wenn man sich die Park-Preise der Stadt Graz anschaut, dann sind das keine hohen Kosten. Aber das Thema ist hoch emotionell. Es wird am Wirtshaustisch heiß diskutiert. Klar ist der Wettbewerb mit der „grünen Wiese“, dem Gratisparken gegeben. Aber wenn ich ein bestimmtes Produkt haben will, die Altstadt genießen will - und wir reden hier ja nicht nur vom Shopping, sondern auch vom Treffen von Menschen und dem besonderen Ambiente –, dann kann man auch mit dem Charme punkten.

Bei der Tour der NÖN durch die Betriebe der Innenstadt haben zwei Geschäftsleute gesagt, dass Sie zusperren müssen bzw. Krems verlassen werden, wenn der Trend so weitergeht. Können Sie in solchen Fällen kurzfristig Maßnahmen setzen?

Verhindern wird man das nicht können. Ein Unternehmer trifft seine Entscheidungen selbst, er muss seine Zahlen kennen. Aber wenn man rechtzeitig erfährt, dass jemand unzufrieden ist, dann wird man sich mit dem Hauseigentümer in Verbindung setzen und schauen, dass man die Chance nützt, möglichst schnell einen Nachfolger findet. Wenn man auf persönlichen Kontakt setzt, und ich bin ja gerne Frontman, dann erfährt man das vielleicht rechtzeitig. Wenn es Frust ist, kann man auch die Frustgrenze senken oder mit Beratung dienlich sein. Auch mit unserem Netzwerk kann man da sicher Hilfestellungen geben.

Wann wird es erste Erfolge bzw. positive Entwicklungen aufgrund des Stadtmarketings geben?

Der Wunderwuzzi wird morgen starten (lacht). Was das Stadtmarketing betrifft, haben wir auf jeden Fall vor, heuer einen großen Event auf die Beine zu stellen. Natürlich mit der Wirtschaft zusammen. Noch nicht ganz klar ist für mich, was mit dem Thema Advent und Weihnachten ist. Ich habe ja in den vergangenen Jahrzehnten viele Weihnachtsmärkte installieren dürfen. Das ist so ein bisschen eine Geißel für mich: Ich kann Weihnachten nicht mehr sehen und hören. Da ist für mich Krems noch immer ein weißer Fleck auf der Landkarte. Da habe ich aber schon Kontakte gehabt, und man ist auf Melk an mich herangetreten, dass sich Krems an den Wachau-Nibelungengau-Advent nach dem Vorbild des Salzkammergut-Advents anschließen soll, wo man auch mit der Schifffahrt zusammenarbeitet. Das ist für mich schon eine wichtige Sache, wo man im Zusammenhang mit Grafenegg und anderen schönen Märkten punkten und Frequenz bringen kann. Da sehe ich Chancen, weiß aber noch nicht, inwieweit das erwünscht ist und wir Ressourcen haben.

Sie sind also Experte für Weihnachtsmärkte. Viele würden sich einen solchen im Stadtpark wünschen. Haben Sie das in Planung?

Ich denke wirtschaftlich und würde ein Thema Weihnachten lieber in der Altstadt machen. Das Ambiente ist schöner. Man sagt oft, der Park ist eine tolle Geschichte, im Endeffekt sind wir aber im Winter in einer Schlechtwetterperiode, es tropft von den Bäumen herunter, man muss Hackschnitzel auftragen, und es ist eine riesige Herausforderung. Es hat sich nicht bewährt, in Parkanlagen Weihnachtsmärkte zu machen. Das bekommt man alles hin, wenn man will. Aber für mich als City-Manager wäre der erste Standort die Altstadt, die Fußgängerzone.

Außerdem sagten Sie, wir werden demnächst internationale Signale setzen. Was war damit genau gemeint?

Ich denke nicht, dass wir die Einkaufsstadt Berlin toppen, sondern ich denke da an den Tourismus. Mir wurde signalisiert, dass viel gemacht wird und man die Kooperationen verstärken will.

Es gibt neben der Innenstadt sicher noch andere Plätze in Krems, die Ihre Aufmerksamkeit brauchen. Was sind da weitere Aufgabengebiete?

Wir sind nicht City-Marketing, wir sind Stadtmanagement, und unser Aufgabengebiet betrifft den gesamten Wirtschaftsbereich der Stadt Krems. Das Thema Gewerbe und Industrie ist uns genauso wichtig. Aber die erste Operation wird am Herzen passieren, den Fokus wird man auf die Innenstadt setzen.

Wenn Sie Krems mit Ihren bisherigen Aufgaben vergleichen: Wie schwierig wird Krems?

Nicht schwieriger. Krems ist sehr gut aufgestellt, ich bin positiv überrascht. Es gibt eine aktive Wirtschaft. In vielen anderen Städten hat sich die Kaufmannschaft am Tag meines Auftretens praktisch aufgelöst, und der Wunderwuzzi hätte alles übernehmen sollen. Das ist auch in Steyr 2003 passiert, wo sich alle zurückgelehnt und gedacht haben, es können zwei, drei Leute in einer GmbH die Welt retten. Für mich ist Krems kein „Sanierungsfall“. Ich freue mich, dass ich eine Stadt übernehmen darf, die vom Image her toll dran ist. Viele meiner Freunde meinen: Krems, wow, eine traumhafte Stadt mit Potenzial! Viele sind hellauf begeistert von Krems.

