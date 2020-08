NÖN: Bürgermeister Reinhard Resch sagt, eine einheitliche, sehr einfache Lösung des Parkproblems ist nicht möglich, weil die Stadt zu divers ist. Verstehen Sie dieses Argument?

Thomas Hagmann: Selbstverständlich. Das Argument ist allerdings nicht neu. Man muss sich anschauen, welche Interessengruppen es gibt und dann muss priorisiert werden. Die drei großen Gruppen sind die Bewohner, die Besucher und die Mitarbeiter. Wenn man sich die Parkplatzsituation anschaut, kann man davon ausgehen, dass es für alle drei Gruppen wichtig ist, Parkraum zu schaffen. Da hätten wir in den letzten Jahren unsere ganze Energie reinstecken sollen. Eine ganze Zone zu machen, wäre klug. Dann kann ich noch unterscheiden, zwischen Bewohner- und Besucherparkplätzen.

Am 27. August trifft das erste Mal die neue Park-Arbeitsgruppe zusammen, 2021 soll eine Lösung präsentiert werden. Die Parkproblematik in Krems ist keine neue. Haben Sie eine Erklärung, warum das alles so lang dauert?

Hagmann: Aus Feigheit. Die Politiker haben Angst, dass sie abgestraft werden wie Inge Rinke. Es gab ja schon einmal so eine Arbeitsgruppe. Da ist ein Jahr lang getagt worden und Handlungsempfehlungen sind niedergeschrieben worden. Zum Beispiel steht in diesem Papier, dass die Tiefgarage am Südtirolerplatz 2016 umgesetzt wird. Da waren alle Vertreter dabei, die auch dieses Mal dabei sein werden. Mit der Ausnahme der zwei Freiwilligen. Das ist ja das allergrößte Feigenblatt. Besser wäre es gewesen, sie nehmen die Ergebnisse von 2013 und setzen es einfach um.

Es gab nur neun Bewerbungen für die Arbeitsgruppe. Sind die Bürger dieses Themas überdrüssig?

Hagmann: Das Interesse ist sicher noch nicht erloschen. Das ist ein politisches Thema und muss von Politikern entschieden werden. Wofür wählen wir überhaupt? Dazu muss ich etwas Arges sagen: Der Bürgermeister ist oft unstrukturiert und vor allem entscheidungsschwach. Eigentlich hätte er längst umsetzen müssen, was in dem Papier von 2013 drinnen steht. Ich bin zu 100 Prozent sicher, dass bei dieser Arbeitsgruppe das Gleiche rauskommen wird, wie 2013.

Hat man den Unternehmern in den vergangenen Monaten zugehört, gewinnt man den Eindruck, dass das verworrene Parksystem und der Parkplatzmangel an ihren gesamten Problemen Schuld sind. Ist das tatsächlich so?

Hagmann: Das ist sicher nicht der alleinige Grund. Das größte Problem ist der Strukturwandel in den Städten. Das wird sich aber wieder ändern. Ich glaube, wir haben die billigsten Parkgebühren in ganz Österreich. Aber das Parkbudget muss unbedingt zweckgebunden sein. Die Einnahmen der Parkraumbewirtschaftung dürfen nicht dazu dienen, irgendwelche Budgetlöcher zu stopfen. In Wahrheit muss das ganze Geld in die Parkraumschaffung und die Mobilität der Zukunft gesteckt werden. Stichwort Klimaschutz. Das Bewusstsein dafür ist jetzt viel mehr da, als früher.

Im mediterranen Raum gibt es unzählige Beispiele von Städten mit autofreien Innenstädten, in denen die Geschäftswelt floriert. Kann so etwas in Krems funktionieren?

Hagmann: Es gibt Gruppen in Krems, die die autofreie Innenstadt propagieren. Wenn man an das südländische Flair denkt, ist das vollkommen nachvollziehbar. Verstehen muss man aber auch, dass viele Unternehmen darauf angewiesen sind, dass die Leute mit dem Auto zufahren. Langfristig werden wir wesentlich weniger Autoverkehr in den Städten haben. Nur der Weg dorthin ist kein gerader.

Wie haben die Kremser Unternehmer den Corona-Lockdown überstanden und was würde eine zweite Welle für sie bedeuten?

Hagmann: Es hat extreme Unterschiede in den Branchen gegeben. Manche haben weitergearbeitet, als ob nichts wäre, manche haben gar das Geschäft ihres Lebens gemacht, für andere ist es sehr schlecht gelaufen. Ich glaube, wenn eine zweite Welle kommt, sind wir besser vorbereitet. Einen zweiten Lockdown kann ich mir nicht vorstellen. Das kann sich der Staat Österreich nicht leisten.

Wie hat sich Corona speziell in der Innenstadt ausgewirkt? Schließlich gab es Befürchtungen, dass das Virus der Sargnagel für die lange schwächelnde Einkaufsstraße sein könnte.

Hagmann: Es stimmt, darüber ist spekuliert worden. Jetzt ist die Innenstadt aber voll. Die schlimme Zeit ist für die Unternehmer immer Jänner, Februar und März. Wenn man schlechte Nachrichten aus der Stadt hört, dann immer in dieser Nebensaison. Die Frage wird sein, was in diesen drei Monaten passiert.

Wie haben Sie als Wirtschaftskammer-Obmann in den vergangenen Monaten helfen können?

Hagmann: Ich habe wahrscheinlich ein paar tausend Telefonate geführt. Die waren zum Teil sehr dramatisch, wie zum Beispiel mit Fremdenführern, die zu 100 Prozent auf die Kreuzfahrtschiffe angewiesen sind. Die haben genau gewusst, sie werden 2020 keinen Euro mehr verdienen. Toll war die Zusammenarbeit mit der Bezirkshauptfrau. Hatten wir ein Problem in einer Sache, bin ich am nächsten Tag angerufen worden und die Sache war erledigt. Vom Magistrat warte ich heute noch auf den Anruf.