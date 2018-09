NÖN: Was ist anders in Stein im Vergleich zu Ihrer ersten Periode (27. November 2007 – Ende Februar 2013) hier?

Christian Timm: Wenn man auf die Insassen schaut: Der Anteil an Nicht-Österreichern ist laufend steigend. Derzeit sind 52 Prozent Fremde hier. Das ist genau im Bundesschnitt, aber kontinuierlich leicht ansteigend. Das Nächste ist, dass der Maßnahmenvollzug noch stärker ins Zentrum rückt. Das Problem gehört gelöst. Es ist damit noch greifbarer, dass sich der Strafvollzug überlegen muss, wie er mit seinen Aufgaben umgeht. Die Aufgaben und die Qualitätsansprüche werden immer mehr, und das soll man bei gleichbleibenden Ressourcen bewältigen. Das zeichnet sich schon über Jahre ab, wird aber jetzt noch deutlicher.

Was ist positiv in Stein, was soll geändert werden?

Positiv ist, dass die Sicherheit der Bevölkerung in Krems voll gegeben ist. Man kann davon ausgehen, dass hier sehr gute, sehr erfahrene Mitarbeiter am Werk sind, die diese Verantwortung sehr ernst nehmen: Sicherheit während und nach der Haft. Man kann sagen, das ist ein Garant für die Sicherheit. Auch die Motivation vieler Mitarbeiter ist sehr hoch. Eine Herausforderung ist, weil die Zahlen im sogenannten Maßnahmenvollzug steigen, dass hier ein Handlungsbedarf besteht. Diese Insassen, im Fachjargon die „Untergebrachten“, gehören eigentlich nicht in Strafvollzugsanstalten. Die gehören in gesonderte Einrichtungen. Das ist ein wesentlicher Punkt. Das Setting von Anstalten wie Stein ist für geistig abnorme Rechtsbrecher nicht geeignet. Die Mitarbeiter sind motiviert und auch sehr belastbar. Aber es kommen laufend neue Belastungen auf sie zu. Da muss man überlegen, wie man das in Zukunft handhabt.

Vor einem Jahr haben Sie gesagt, Sie wollen in der Justizanstalt Stein für Beruhigung sorgen und Gräben zwischen Leitung und Personal zuschütten. Ist Ihnen das gelungen?

Beurteilen müssen das in erster Linie andere (lacht). Ich hoffe es, und ich glaube es. Wir haben einen sehr guten Umgang und Kontakt. Von meiner Seite versuche ich, sowohl der Personalvertretung als auch den Mitarbeitern generell große Wertschätzung und Vertrauen entgegenzubringen. Dass auf der anderen Seite natürlich verschiedene ordnende Maßnahmen gehören – in jeden Betrieb, aber insbesondere in einen Betrieb, wo man mit Schwerkriminellen zu tun hat – versteht sich von selbst. Man kann nicht damit rechnen, dass jede Maßnahme für Applaus sorgt. Mir ist aber nur der Applaus wichtig, der nachhaltig ist. Der kurzfristige Applaus ist schön und angenehm. Der fünf Jahre später aber ist der echte. Wenn die Leute nach fünf Jahren sagen, eine Maßnahme hat etwas gebracht, er war nicht nur nett – nett sein ist keine Kategorie! –, dann ist das positiv. Ich glaube, wir sind auf einem sehr guten Weg. Aber das liegt im Auge des Betrachters.

Wie gerne haben die Häftlinge Christian Timm als Anstaltsleiter? Ging es ihnen unter dem von vielen als weich kritisierten Kurs Ihres Vorgängers besser?

Ich mache keine Umfragen über meine Beliebtheit, auch, weil es eine Zwangsanhaltung ist und es komisch oder manipulativ wirken würde, wenn ich fragen würde: Mögen sie mich? Oder: Mögen Sie mich mehr als meinen Vorgänger? Es gibt Insassen, die mir im Nachhinein schreiben: Sie waren zwar streng, aber wenn man versucht hat, die Haft positiv zu nutzen, dann hat es die Möglichkeiten gegeben. Darin sehe ich meine Rolle. Nur nett sein, vordergründig nett sein, ist nicht das Wesentliche. Wenn jemand, der reglementiert gehört, mir nicht applaudiert, dann brauche ich den Applaus nicht.

Hat es Momente gegeben, in denen sie bereut haben, dass Sie nach Stein zurückgekehrt sind?

Auch das muss man mit einem längeren Atem sehen: Nein, hat es nicht. Wenn ich alles überschlage, muss ich sagen, es ist eine tolle Erfahrung. Ich habe Menschen noch besser kennengelernt, habe sicherlich jetzt eine andere Strategie als beim ersten Mal. Wenn man versucht, auf die Personen einzugehen, kommt irrsinnig viel Positives zurück, und das gibt mir auch menschlich etwas. Ich bin nicht mehr in einem Alter, wo man auf die Karriere schauen muss. Ich habe meine gemacht, ich habe nichts offen. Daher ist es für mich das größte Kompliment, wenn ich sehe, die Leute machen etwas, weil sie von mir fachlich und persönlich überzeugt sind und mir deswegen folgen. Das ist für mich Autorität im Unterschied zu Macht. Wenn ich das spüre – und ich glaube es zu spüren –, dann ist das eine tolle Erfahrung. Spannend und vielfältig ist die Arbeit hier allemal. Manchmal hat man halt Momente, die schwerer sind. Aber bereuen tue ich es nicht.

Sie haben angeblich ein „Rückkehrrecht“ nach Wien. Wo sehen Sie sich in fünf Jahren?

Es gibt natürlich schon Herausforderungen, die einen beanspruchen, und man muss sich überlegen: Wie schaut es mit der eigenen Energie aus? Die Herausforderungen, die sich in Stein stellen, sind stellvertretend für den ganzen österreichischen Strafvollzug. Die Probleme, die aufpoppen, poppen hier qualitativ und quantitativ stärker auf als anderswo. Es ist richtig, dass ich immer wieder Möglichkeiten und Angebote habe, mich zu verändern. Es ist aber eigentlich relativ auslaufend. Und ich würde dort gern am liebsten sein, wo für mich der Eindruck entsteht, dort arbeitet man gerne mit mir, dort wollen sie was Sinnvolles bewegen und dort ist die Lebensqualität – auch vom Feedback – am größten. Und Gesundheit ist mir am wichtigsten. Nach dem allem werde ich mich auch richten.

Als größte Problematik der StVA Stein wird von vielen der Personalmangel bezeichnet. Personalvertreter Roman Söllner sagt, es gebe deshalb täglich bis zu 15 Betriebssperren, und die Belegschaft sei nicht mehr in der Lage, professionelles Handeln zu gewährleisten. Ist die Situation wirklich so dramatisch?

Dem pflichte ich bei dem Punkt, dass professionelles Handeln nicht mehr gewährleistet ist, nicht bei. Ich glaube, dass die Mitarbeiter das ausgezeichnet machen. Ich glaube aber auch nicht, dass er das so meint. Dabei, dass es laufend Einschränkungen des Dienstbetriebs gibt, gebe ich ihm voll recht. Da bin ich auch der Meinung, dass man das nicht weiter so machen kann. Eines der großen Probleme ist die Frage, wie geht man mit seinen Aufgaben um und wie setzt man seine Ressourcen ein – nämlich die vorhandenen! Aber das sind Systemfragen für ganz Österreich, die Stein nicht alleine ändern kann. Und es wird da und dort zusätzlicher Ressourcen bedürfen. Keine Frage, das ist eine große Baustelle.

Vor einem Jahr haben Sie gesagt, Ihre Kontakte ins Ministerium zur Entschärfung der Problematik nutzen zu wollen. Konnten sie da schon etwas bewirken?

Ich bin da in einem guten Kontakt, auch mit der Generaldirektion, mit dem Generaldirektor. Wir überlegen uns verschiedene Dinge, wie Unterstützung möglich sein kann. Es gibt ja jetzt bundesweit mehr Personal, es werden Leute aufgenommen. Und man wird sich seitens des Ministeriums gut überlegen, wo sie zum Einsatz kommen. Abgesehen davon haben wir den Auftrag, ein neues Leitungsteam zusammenzustellen. In diesem Bereich hat das schon gegriffen bzw. greift es schon. Da sind wir schon im Umgestalten. Auch in der mittleren Führungsebene der Anstalt kommt jetzt die Phase, wo motivierte, frische, junge, sehr gut ausgebildete Justizwachebeamte in Position gebracht werden.

Gibt es jetzt mehr Beamte in Stein als vor einem Jahr?

Nein, die gibt es nicht. Aber es ist in Arbeit. Die Leute müssen ja einmal aufgenommen und ausgebildet werden. Und dann wird man über die Frage der Verteilung nachdenken müssen. Ich persönlich setze alles daran, das nicht marktschreierisch hinauszuposaunen, sondern setze hier auf meine guten Gespräche mit entsprechenden Daten in der Generaldirektion. Sich nur hinzustellen und groß zu schreien, kommt nicht so gut an. Ich setze da auf eine andere Strategie.

Laut Söllner braucht es in Stein mindestens 350 Beamte. Gehen Sie mit dieser Zahl konform bzw. inwiefern ist das realistisch?

Wir haben etwas mehr als 300 Justizwachebeamte, dazu Psychologen, Sozialarbeiter, … - in Summe rund 360 Mitarbeiter. Er wird die Zahlen sicher aus den Berechnungen nehmen, die wir einmal angestellt haben. Das wäre aber schon die Traum-Variante.

Er sagt aber mindestens …

Ein Personalvertreter muss das immer, was ja verständlich ist, als Mindestforderung in den Raum stellen. Dann trifft man sich in der Mitte. Das ist eine österreichische Verhandlungsstrategie. Ich bin schon froh, wenn ich zehn oder 20 kriege, was eine echte Qualitätsverbesserung wäre. Es sind ja nicht nur Aufgaben, die dazu kommen, sondern auch Mitarbeiter-Rechte, die auch etwas kosten. Es gibt immer wieder gesetzliche Innovationen, die aber personell nicht bedeckt sind.

Ist der Beruf des Justizwachebeamten heute noch reizvoll?

Aus meiner Sicht schon. Man kann sehr viel machen, die Tätigkeitspalette ist vielfältig. Man kann sehr viel erreichen. Ich habe selbst als Justizwachebeamter begonnen. Man muss sich halt auch anstrengen. Der Dienst ist schwer und sehr fordernd, man muss etwas leisten, aber man verdient auch nicht schlecht. Die Wochenenddienste für das Personal sollten vielleicht weniger sein – das ist nicht sehr familienfreundlich.

Haben manche Beamte Angst davor, nach Stein zu gehen, oder ist das eine reizvolle Herausforderung?

Es wird niemand gezwungen, nach Stein zu gehen. Es wird auch keiner zwangsversetzt. Das könnte man, aber das ist nicht Kultur bei uns. Es gibt aber schon viele, die sagen: Danke, das tue ich mir nicht an. Weil hier auf einem anderen Klavier der Herausforderungen gespielt wird als in anderen Einrichtungen, die kleiner sind und weniger auffällige Insassen haben. Das ist schon zu beobachten.

Ist der Neubau bzw. die Absiedlung der StVA vom Tisch, oder gibt es da nur gerade eine „schöpferische Pause“?

Zu mir hat der Herr Bundesminister gesagt, es kommt nicht in Frage. Das ist schon länger her, aber ich kenne keine neueren Informationen. Ich denke, dass Stein bleiben wird, auch weil es der Kleinigkeit von 300 Millionen bedürfte. Wenn ich ein Politiker wäre, würde ich auch zuerst einmal Schulen und sonst etwas bauen, als 300 Millionen Euro in eine Justizanstalt zu stecken. Wenn man mir als Direktor sagen würde, ich bekomme eine neue Anstalt, dann wäre das schön. Aber dazu müsste halt das Geld da sein.

Sie sind Kunst- und Kulturliebhaber. Haben Sie seit Ihrer Rückkehr die örtliche Nähe zur Kunstmeile schon nutzen können?

Das habe ich immer gemacht, auch in der Zeit, als ich in Wien war. Auch damals habe ich mir verschiedene Ausstellungen angeschaut. Ich bin auch Mitglied in der Ludwig Ritter von Köchel-Gesellschaft und höre mir die Konzerte an. Relativ oft bin ich auch in Grafenegg oder im Landestheater St. Pölten oder schaue mir Filme im Kino im Kesselhaus an. Manchmal ist das Angebot fast zuviel! Die räumliche Nähe hat damit nicht so viel zu tun.

Freuen Sie sich auf die neue Landesgalerie? Was halten Sie von der (umstrittenen) Architektur?

Ich genieße den Ausblick (lacht), wenn ich dort sitze, an meinem Schreibtisch und mir fünf Minuten Ruhe gönne, vielleicht ein Kipferl esse. Mir persönlich gefällt der Bau sehr gut, weil sich der Bau mit den Schindeln in das ganze Ensemble unter Denkmalschutz fügt. Das ist interessant. Man muss sich auch immer das Konzept dahinter erklären lassen, damit man etwas besser verstehen kann. Aber ich verstehe auch, dass das kontroversiell diskutiert wird. Vielleicht ist das ja auch der Auftrag von Kunst und Kultur, zu provozieren. Auch im Inneren, etwa die Treppenkonstruktion, finde ich das neue Haus sehr interessant, und es wird ja auch darauf ankommen, welche Ausstellungen dort hineinkommen.