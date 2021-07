Die NÖN bat den neuen Jugendgemeinderat Patrick Mitmasser zum Interview.

NÖN: Sie wurden mit 23 von 39 Stimmen zum Kremser Jugendgemeinderat bestellt. Sind Sie mit dem Votum zufrieden?

Patrick Mitmasser: Es war naheliegend, dass mich die ÖVP als Jugendgemeinderat nominiert, da ich mit Abstand der Jüngste bin, und ich bin auch sehr dankbar darüber. Wir waren dann doch überrascht, dass speziell bei der SPÖ einige nicht für mich gestimmt haben. Auch in vorigen Abstimmungen hat man ein ähnliches Verhalten schon gesehen, nämlich, dass besonders die SPÖ-Fraktion innerhalb nicht konsequent dafür oder dagegen gestimmt hat. Ich freue mich dennoch, von der Mehrheit des Gemeinderates zum Jugendgemeinderat bestellt worden zu sein.

Ist das aktuelle Votum Ausdruck von Missgunst? Wie ist aus Ihrer Sicht die allgemeine Stimmung im Gemeinderat?

Mitmasser: In den ersten zwei Gemeinderatssitzungen habe ich schon hitzige Diskussionen gesehen, aber ich halte das aus, und ich war auch gefasst auf einen ausführlichen politischen Diskurs. Der ist auch ganz wichtig. Ob dahinter taktische Überlegungen der politischen Mitbewerber stehen, wäre möglich, das kann ich nicht beurteilen.

Kommen Sie mit allen Mitgliedern des Gemeinderats gut aus?

Mitmasser: Es gibt mit allen eine Gesprächsbasis. Das ist auch wichtig in der politischen Diskussion. Man kann sich in die Augen schauen und über Themen diskutieren.

Was gab den Ausschlag, dass Sie in den Gemeinderat wollten? Wie kam es dazu?

Mitmasser: Ich habe meine politische Karriere in der Schülerunion begonnen. Da war ich Landesschulsprecher. Ich bin seither politisch interessiert, und 2014 habe ich mich mit mehreren anderen dazu entschieden, eine Junge Volkspartei in Krems zu gründen. Speziell das Ende der Clubbing-Veranstaltungen 2015 in der Österreichhalle war für mich ein Boost, noch mehr politisch zu machen, weil das hat mich als Kremser betroffen. Dann bin ich Schritt für Schritt zum Gemeinderat geworden.

Haben Sie damit gerechnet, diese Position zu erlangen? Hätten Sie vor fünf Jahren gedacht, dass Sie einmal hier stehen werden?

Mitmasser: Ich habe immer schon den Wunsch in mir getragen. Das war für mich immer schon klar, etwas für meine Stadt machen zu wollen. Besonders prägend war der Nationalratswahlkampf, da habe ich das erste Mal mit vielen Bürgern Kontakt gehabt. Ich habe mich irrsinnig leichtgetan, Menschen zuzuhören und auch das Gehörte wieder in Worte zu fassen. Ich habe mich dann in der Funktion als Obmann der Jungen Volkspartei für die Kremser eingesetzt. Ich glaube, dann wird man auch gesehen. Da ist ein Stück weit schon ein Wunsch in Erfüllung gegangen. Ein besonderer Antrieb ist auch, dass die jungen Leute eine Vertretung brauchen und es wichtig ist, ihnen eine Stimme zu geben.

Welche Eigenschaften bringen Sie mit, die für Ihre Tätigkeit als Jugendgemeinderat von Vorteil sind? Was sind Ihre Stärken?

Mitmasser: Ich glaube, meine Stärken sind einerseits die Nähe zu den jungen Erwachsenen und Jugendlichen, da meine Schul- und Studentenzeit noch nicht so lange her ist und ich daher die Herausforderungen gut kenne, aber auch meine Geselligkeit, die guten Kontakte, das Zuhören und das Gespräch suchen.

Werden Sie etwas anders machen als Ihre Vorgängerin?

Mitmasser: Jeder hat seinen eigenen Stil, und ich glaube, ich bringe besonders den Stil mit, bei den Leuten zu sein. Ich werde bestimmt die Bürger mehr direkt befragen. Eine bekannte Frage, die man von mir hört, ist: „Was braucht Krems?“ Kaum jemand verwehrt sich der Antwort. Ich glaube, das stärkt mich auch in dieser Funktion, und das ist auch der neue Stil. Also: Für Krems und auch kraftvoll, kämpferisch sein, das leben wir. Es soll immer im Fokus sein, was die Menschen brauchen.

Auf welche Aufgaben bzw. worauf freuen Sie sich am meisten?

Mitmasser: Natürlich auf die Arbeit mit den Kremsern. Ich höre mir gerne an, was die Betroffenen oder die Anrainer zu sagen haben. Jeder bringt verschiedenen Ansichten ein, und ich freue mich eben auf diese Kontakte. Es ist auch privat schön, wenn man den Menschen zuhört. Also mir tut das gut. Niemand würde in der Politik sein, wenn man nicht auch persönlich was davon hat. Eben diese Geselligkeit ist ein Punkt, der mir persönlich Freude macht.

Ist die Sache mit dem Jugendzentrum nun „gegessen“? Wollen Sie noch ein Statement dazu äußern?

Mitmasser: Ich habe mein Bestes getan. Wir haben ausdrücklich gesagt, dass wir für ein Jugend- und Kulturzentrum sind und uns dafür eingesetzt, dass die Betroffenen mehr eingebunden und auch andere Standorte in die Überlegung miteinbezogen werden. Ich frage mich, auf welcher Basis der Gemeinderat etwas beschließt, wenn er sich nicht die Meinungen der Anrainer anhört. Aber das ist jetzt beschlossen, und wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Ich habe immer ein offenes Ohr für die Anrainer.