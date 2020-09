NÖN: In Ihrem Programm „Global Warming Party“ geht es um den Klimawandel. Wie stellt sich der aus der Sicht eines Astronomen dar?

Florian Freistetter: Genauso bedenklich, wie er sich aus der Sicht aller anderen Menschen darstellt. Oder darstellen sollte, weil es ja leider immer noch erschreckend viele Leute gibt, die die Existenz des menschengemachten Klimawandels (mitsamt den wissenschaftlichen Ergebnissen der Klimaforschung) verleugnen. Ich als Astronom kann auf jeden Fall den vielgelesenen Slogan auf den Klimaschutzdemonstrationen bestätigen: "Es gibt keinen Planet B". Der einzige uns bekannte Planet, auf dem wir Menschen leben können, ist die Erde. Eine zweite Erde haben wir noch nicht gefunden, und selbst wenn das in Zukunft passieren sollte, wird sie für uns nicht erreichbar sein. Auswandern ist keine Option. Wir haben nur die Erde, und um die müssen wir uns kümmern. Vernünftig kümmern. Also nicht so halbherzig, wie es weite Teile der Politik tun. Oder behaupten zu tun. Weil richtig getan wird eigentlich immer noch nichts. Dabei gäbe es genug, was man tun könnte – worüber wir auch in unserem neuen Programm (und neuen Buch) berichten.

Auf welchem Planeten würden Sie am liebsten leben, wenn Sie die Erde verlassen müssten?

Freistetter: Ein früheres Science-Busters-Buch haben wir „Das Universum ist eine Scheißgegend“ genannt, und das ist ein durchaus zutreffender Titel. So gut wie überall im Kosmos ist es deutlich unangenehmer für uns Menschen. Weswegen ich mich gegen das Verlassen der Erde auch mit aller Kraft wehren würde. Nirgendwo da draußen gibt es vernünftigen Internetempfang; nicht einmal Edge. Die Biergärten sind noch rarer gesät, und selbst wenn sich ein außerirdisches Wirtshaus finden würde, wäre es auf so einem Planeten deutlich zu heiß oder zu kalt. Und ein Planet ohne perfekt temperiertes Bier ist definitiv nicht lebensfreundlich (obwohl es an Alkohol im Universum nicht mangeln würde, wie ich in der neuen Show nicht nur erkläre, sondern auch live demonstriere und zu verkosten anbiete).

Neben dem Klimawandel bereitet gerade die Coronakrise der Menschheit große Sorge. Wie geht es Ihnen persönlich damit?

Freistetter: Mir geht es vermutlich viel besser damit, als es leider den meisten anderen Menschen geht. Meine Arbeit hat sich auch vor Corona hauptsächlich am Schreibtisch in meinem Arbeitszimmer abgespielt, und Klopapier war auch immer ausreichend im Haus. Insofern hat der Lockdown wenig verändert. Die Absagen der Auftritte waren natürlich schmerzhaft, vor allem weil „Global Warming Party“ ein wirklich schönes Programm ist, dessen Aufführung der Virus im Frühjahr grob unterbrochen hat. Mit Corona und damit verwandten Themen haben wir uns aber mittlerweile auch schon auseinandergesetzt. Mit der Frage, ob man sich auch per Flatulenz mit dem Virus anstecken kann (eine Frage, die relevanter ist, als man vermuten möchte) ebenso wie mit der überraschenden Popularität von Bananenbrot während des Lockdowns (und den astronomischen Grundlagen von dessen Zubereitung). Aber auch mit allem rund um Impfungen und Verschwörungstheorien. Eine eigene Corona-Show haben wir im Sommer schon aufgeführt, und es sieht leider derzeit nicht so aus, als würde das Thema in nächster Zeit weniger aktuell werden.

In Ihrer Heimatstadt Krems sind Sie gar nicht so oft auf der Bühne zu erleben. Wie ist das für Sie?

Freistetter: Ein Auftritt in Krems ist insofern für mich äußerst praktisch, als ich mich dort auf dem Weg vom Bahnhof zum Veranstaltungsort definitiv nicht verlaufen werde. Abgesehen davon ist ein Auftritt in Krems definitiv der Höhepunkt jeder Tour, da Krems an der Donau mit Abstand die beste Stadt Österreichs ist! (Wenn ich das oft genug sage, werde ich vielleicht öfter als bisher nach Krems eingeladen).