Alle Jahre wieder lädt der ORF die Granden der Parlamentsparteien zu den Sommergesprächen. Besonderheit im heurigen Jahr: Erstmals seit sechs Jahren ist nicht Wien der Austragungsort, sondern die Wachau. Konkret laden „Zeit im Bild“-Präsentatorin Nadja Bernhard und ORF-Innenpolitik-Chef Hans Bürger in der „Flößerei Brandner“ in Rossatz zu der Interviewreihe.

Das 2017 eröffnete Lokal wird von der Schiffsunternehmerfamilie Brandner geführt und bietet einen hervorragenden Blick auf Dürnstein und seinen hellblauen Turm. „Wir freuen uns sehr, dass unser neues Lokal Schauplatz der Sommergespräche 2018 sein wird“, sagt Barbara Brandner, Eigentümerin und Geschäftsführerin des gleichnamigen Familienunternehmens.

Entstanden sei die Idee, die Sommergespräche mit Beate Meinl-Reisinger (NEOS), Peter Pilz (Liste Pilz), Heinz-Christian Strache (FPÖ), Christian Kern (SPÖ) und Sebastian Kurz (ÖVP) in der „Flößerei“ durchzuführen, beim ORF. „Offenbar waren die Verantwortlichen auch von der Echtheit des Lokals und dem einzigartigen Blick auf Dürnstein überzeugt“, so Brandner.

Stattfinden sollen die Gespräche sowohl im Innenbereich als auch auf der Terrasse. Besondere Vorbereitungen für die prominenten Gäste werden in der „Flößerei“ nicht getroffen. „Die inhaltliche Vorbereitung für den Dreh obliegt dem ORF. Was die Dienstleistungen bei uns betrifft, so wird alles genauso liebevoll vorbereitet wie für alle anderen Menschen, die jeweils von Mittwoch bis Sonntag zu Gast sind“, erzählt Brandner.

Start der Sommergespräche ist am Montag, 13. August, um 21.05 Uhr (ORF 2). Den Beginn macht Liste-Pilz-Chef Peter Pilz, Bundeskanzler Sebastian Kurz schließt den Reigen ab.