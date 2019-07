Sport und Bewegung zählen zu den Schwerpunkten der Mittelschule Gföhl. Die Ende der 1970er Jahre errichtete Außensportanlage war in die Jahre gekommen und dringend sanierungsbedürftig.

Im Juni fiel nun der Startschuss für den kompletten Neubau der Anlage. In Summe werden ca. 950.000 Euro investiert. Das Projekt wird vom Schul- und Kindergartenfonds des Landes NÖ mit voraussichtlich 245.000 Euro unterstützt.

Moderne Arena für Schulveranstaltungen

Die neue Sportanlage inkludiert eine Laufbahn, einen Mehrzweckplatz, einen Kunstrasenplatz, einen Funcourt, eine Weitsprung- und Kugelstoß-Anlage sowie einen Beachvolleyball-Platz. Das gesamte Areal wird gleichzeitig vergrößert – so wurde das ehemalige Kindergarten-Gebäude dafür bereits abgerissen. Für Schulveranstaltungen wird zukünftig auch eine moderne Arena zur Verfügung stehen.

Am Platz werden zudem ein neues Gerätehaus und ein behindertengerechtes WC errichtet. Die Arbeiten sollen Mitte September 2019 abgeschlossen sein, sodass die Anlage von den Schülern bereits im kommenden Schuljahr wieder verwendet werden kann. Ein neuer Zaun soll den gesamten Bereich vor Vandalismus schützen.

Direktor Mario Simlinger sieht in der Modernisierung der Anlage einen erheblichen Mehrwert für den Schulstandort Gföhl: „Die Sportanlage ist ein definitives Plus für die Schüler und Pädagogen der Mittelschule Gföhl, die sich im Laufe der letzten Jahre an steigenden Schülerzahlen erfreuen durfte.“

Die neue Sportstätte wird wie die Sporthalle unter Voranmeldung auch für Vereine etc. öffentlich nutzbar sein. Bürgermeisterin Ludmilla Etzenberger betont: „Mit dieser Investition wird ein Sport- und Bewegungsbereich geschaffen, der nicht nur von den Schülern, sondern von allen, die gerne Bewegung machen und sich fit halten wollen, genutzt werden kann.“