Auf vollen Touren laufen die Vorbereitungen für die Anschaffung des neuen Hilfeleistungsfahrzeuges 3 (HLFA 3) für die FF Gföhl. „Dieses Fahrzeug wird im kommenden Jahr das dann 30 Jahre alte Tanklöschfahrzeug 4000, das verkauft werden wird, ersetzen“, so Kommandant Josef Schübl. Sofort nach der 150-Jahr-Feier im Vorjahr wurde das Projekt in Angriff genommen. „Wir haben uns seither bei fünf Feuerwehren, die solche Fahrzeuge besitzen, eingehend informiert“, so Fahrmeister Wolfgang Kurz.

Das neue Fahrzeug wird dem neuesten Stand der Technik entsprechen, hat 340 PS und Allradantrieb, ein automatisiertes Schaltgetriebe und eine Seilwinde mit 8 Tonnen Zugkraft. Aufgebaut werden unter anderem ein 4000 Liter fassender Wassertank, ein 200-Liter Schaum- und Netzmitteltank, ein Wasserwerfer und ein Lichtmast.

Mit der Stadtgemeinde Gföhl besteht grundsätzlicher Konsens: „Die FF Gföhl kann mit unserer Unterstützung rechnen“, so Bürgermeisterin Ludmilla Etzenberger. Das Land Niederösterreich hat bereits die Ankaufsgenehmigung erteilt und eine Förderung in Höhe von 80.000 Euro zugesagt. Die Lieferung und Inbetriebnahme des Fahrzeuges ist für Herbst des nächsten Jahres geplant, die offizielle Übergabe soll dann rund um den Nationalfeiertag 2020 erfolgen.

Die FF Gföhl finanziert ihren Beitrag nicht nur aus Einsatzerlösen, sondern vor allem auch durch die Feuerwehrfeste (das 18. Platzlfest wird im kommenden Jahr zwischen 12. und 14. Juni 2020 stattfinden) und die jährlichen Haussammlungen. „Wir werden bei der diesjährigen Herbst-Haussammlung mit einer detaillierten Aufstellung über Ausstattung und Kosten des neuen Fahrzeuges informieren und um die besondere Unterstützung der Bevölkerung für dieses rund 440.000-Euro-Projekt bitten“, so Kommandant-Stellvertreter Gerald Riegler.