PV-Anlage auf Kremser Sporthalle soll erweitert werden

Die bereits bestehenden Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der Kremser Sporthalle soll erweitert werden. Das berichtet die ÖVP. Der Gemeinderat werde in seiner Sitzung am 27. Sepember über den im zuständigen Ausschuss bereits abgesegneten Antrag abstimmen. „Die Nutzung der Sonnenenergie steigert die Unabhängigkeit gegenüber volatilen Strompreisen. So können wir langfristig Energiekosten sparen und leisten gleichzeitig einen Beitrag zur Energiewende“, meint Gemeinderat Hans-Peter Pressler.

Möglich werde die Erweiterung durch kürzlich geänderte baurechtliche Bestimmungen zur Traglast von Dachkonstruktionen. Geplant sei ein Ausbau um 432 PV-Module mit einer Leistung von 185,76 Kilowatt-Peak (kWp), was einem Jahresverbrauch von rund 60 Zwei-Personen-Haushalten entspreche. „Jede Investition in die Sportinfrastruktur ist eine Investition in unsere Sportlerinnen und Sportler“, freut sich Sportstadträtin Bernadette Laister.

Das Ende des Investitionsbedarfs in der Sporthalle ist für die ÖVP damit aber noch nicht gekommen. Mit den zusätzlichen Sonnenstrom-Möglichkeiten sei aber zumindest eine vernünftige Basis für die umweltfreundliche und kostengünstige Verbesserung von „Kühlung, Lüftung, Heizung oder Warmwasseraufbereitung“ geschaffen worden, teilt Laister mit, die auch bei den Fluchtwegen Aufholbedarf sieht.