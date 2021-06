5,5 Millionen Euro investiert die Firma Stiefler in eine vollautomatische High-Tech-Trommelanlage für die Verzinkerei am Kremser Standort. Die eben begonnene Modernisierung soll schon im Februar 2022 abgeschlossen sein.

Seit über 70 Jahren besteht das derzeit in dritter Generation von Ulrich und Walter Stiefler, den Enkeln des Firmengründers, geführte Familienunternehmen mit aktuell 110 Mitarbeitern. Das neue Ausbauprojekt wird den Kremser Industriebetrieb, der eines der führenden Unternehmen in Österreich ist, in eine neue Ära katapultieren.

Kerngeschäft der Stiefler GmbH ist die Veredelung von metallischen Oberflächen. Eine zentrale Stellung nimmt dabei das galvanische Verzinken von Stahlteilen zur Verlängerung der Lebensdauer durch Verhinderung der Korrosion ein. „Unser Projekt sieht eine neue moderne vollautomatische High-Tech-Trommelanlage vor, welche in eine bestehende Halle gebaut wird“, erklärt Ulrich Stiefler. „Durch volle Digitalisierung aller Prozesse wird die neue Anlage bis zu 9.000 Tonnen Ware pro Jahr verzinken können.“

Viele Vorgänge schon bald vollautomatisiert

Die Körbe mit den verzinkten Teilen werden künftig durch einen vollautomatischen Mehrachs-Industrieroboter individuell auf die jeweilige Position gebracht, gedreht und getrocknet. Ergänzt wird die Fertigung durch einen vollautomatisierten, autonom agierenden Stapler, welcher die Be- und Entladestationen mit Kundenware befüllt. Durch die neue Technologie können außerdem nicht nur Stahlteile, sondern auch Zinkgussdruckteile für die (größtenteils österreichischen) Kunden veredelt werden.

Ein ressourcenschonender Umgang mit den Prozessrohstoffen ist ein wichtiger Zusatzeffekt der Neuerung. Dass das Unternehmen – durchaus auch im eigenen Interesse – umweltbewusst agiert, zeigt der Einsatz einer Photovoltaikanlage mit einer Leistung von 199kWp, die den hohen Strombedarf der Anlage zu decken hilft.

Zum Ausbau des Teams sucht man bei der Firma Stiefler aktuell dringend Lehrlinge für Oberflächentechnik sowie Produktions- und kaufmännische Mitarbeiter. Informationen dazu gibt es bei Claudia Hartmann ( 02735/73535-250).