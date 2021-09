Eine sogenannte Investitur des Ritterordes vom Heiligen Grab zu Jerusalem findet am Kommenden Wochenende in Krems statt. Zwei der 16 Mitglieder aus ganz Österreich, die neu in den Orden aufgenommen werden, kommen aus Krems: Iris Adrian und ihr Ehemann Bernd.

Ein Pontifikalamt mit dem österreichischen Großprior Abt Raimund Schreier (Stift Wilten, Tirol) und dem Ordensprior der Komturei St. Pölten, dem Altenburger Abt Thomas Renner, findet am Samstag, 25 September, 16 Uhr, im Dom der Wachau statt. Zuvor gibt es einen kurzen Umzug durch die Innenstadt. Gläubige sind zum Mitfeiern eingeladen.

Als Paten für die beiden neuen Mitglieder, die der Leiter der Komturei St. Pölten (einer von zwölf Komtureien), Karl Lengheimer, in die Reihen der Ordensbrüder aufnehmen wird, fungiert ebenfalls ein Kremser Ehepaar: Heidrun und Gerhard Fichtinger aus Egelsee.

Der Orden unterstützt das christliche Leben seiner Mitglieder und ist eine Gemeinschaft des Betens, der Spiritualität, Nächstenliebe wie auch der Aktion. So setzt man sich materiell mit konkreten Projekten (Kindergärten, Schulen, …) für die Christen im Heiligen Land ein.