Impressionen irischer Musik

Das Programm des Haus der Regionen steht im Oktober und November unter einer grün-weiß-orange gestreiften Flagge: Drei Konzerte und zwei Workshops gewähren Besuchern Einblicke in die Welt irischer Musik und Tanzkunst.

Los geht es am Samstag, 14. Oktober, 15 Uhr, mit einem Tanz-Workshop der Gruppe Irish Fire. Mit 25 Jahren Erfahrung und vielen gewonnen Wettbewerben verstehen die Tänzer es, das Publikum vom irischen Tanz zu begeistern.

Nach dem Workshop geht es um 19.30 Uhr nahtlos weiter mit einem Konzert der Irish Fiddler, bestehend aus dem irischen Geiger Eoghan Neff und Joe Love. Neff, der als „extreme Fiddler“ internationale Bekanntheit erlangt hat und sich selbst als ausgesprochen experimentierfreudig bezeichnet, verspricht einen spannenden Abend mit unkonventioneller Musik, die den irischen Geist dennoch perfekt einfängt. Um das Ambiente zu vervollständigen, wird Irish Fire die musikalische Darbietung mit einer Tanz-Performance unterstützen. So wird der Abend nicht nur für die Ohren, sondern auch für die Augen ein Genuss.

Eine Woche später, am Samstag, 21.Oktober, 19.30 Uhr, verzaubert die Band Spinning Wheel das Publikum. Begleitet von mystischen Folk-Klängen und Texten über Magie und Abenteuer kann man sich bei diesem Konzert in fantastische Welten entführen lassen.

Am Freitag, 17. November, steht das Trio Hupsala auf der Bühne des Haus der Regionen und nimmt Besucher mit einer vielseitigen Darbietung mit auf eine Reise quer durch Europa. Tags darauf, am 18. November, 10 Uhr, teilt die Band bei einem Workshop ihr Wissen und gewährt Einblicke in die Welt irischer Musik.

Nähere Informationen und Karten sind unter www.volkskulturnoe.at verfügbar.