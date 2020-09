Das Auto eines Jägers aus Droß ging am 31. August, kurz vor 23 Uhr, auf der Stratzinger Straße bei Gneixendorf in Flammen auf. Der 32-Jährige stellte das Fahrzeug daraufhin am Straßenrand ab und alarmierte die Feuerwehr, die mit Kräften aus Gneixendorf und Krems anrückten. Unmittelbar beim Eintreffen der Florianis, kam es zu mehreren kleinen Explosionen im Fahrzeug. Der Jäger hatte Munition darin zurückgelassen.

Die Feuerwehrkräfte konnten den Vollbrand rasch bekämpfen, ein kleines Feuer beim Verladen des Pkw auf das Abschleppfahrzeug stellte ebenfalls kein gröberes Problem dar. Der Brand des sechs Jahre alten Autos dürfte auf einen Defekt im Bereich der Lichtmaschine zurückzuführen sein.