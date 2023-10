Start in die Jagdsaison: Nicht nur Wölfe im Wald

Laut NÖ Landesjagdverband lautet die unglücksverheißende Trias, die aktuell die niederösterreichischen Jäger umtreibt: Die Afrikanische Schweinepest, der Wolf und der Klimawandel. Wie sehr sind die Kremser Jagden davon wirklich betroffen?

„Die Afrikanische Schweinepest ist bei uns noch kein Thema. Sie wandert erst allmählich vom Osten her ein“, erklärt Bezirksjägermeister Andreas Neumayr. Da der Kremser Bezirk einen besonders starken Wildschweinbestand beherbergt, ist die Besorgnis aber groß -„vor allem bei den Landwirten.“ Generell werden diese und die Wildschweine wohl keine Freunde mehr: „Wir müssen Schwarzwild besonders stark bejagen, da sie für schwere Wildschäden, etwa in Maiseckern, verantwortlich sind“, so Neumayr.

Ein ungebetener Gast

„Der Wolf ist in der Region kein ständiger Bewohner, doch gelegentlich streift ein Einzelgänger durch das Gebiet“, berichtet der Bezirksjägermeister. Begegnungen mit dem Raubtier haben bereits zu Rissen von Nutztieren geführt, jedoch in überschaubarem Ausmaß. „Die Wölfe werden allerdings immer mehr – und desto öfter schaut auch einer bei uns vorbei“, bemerkt Neumayr. „Besonders gefährdet sind übrigens Hunde, egal ob bei der Jagd oder einem Waldspaziergang.“ Die domestizierten Vierbeiner werden von ihrem wilden, aber allgemein sehr scheuen, Verwandten als Bedrohung empfunden.

Und der Klimawandel betrifft die Kremser Jäger insofern, als sie im Sommer mittlerweile besonders gefordert sind, für die Wasserversorgung der Tiere zu sorgen.

Todesfalle Kleefeld

„Fallwild ist ein großes Thema“, erklärt Neumayr. „6.000 Rehe sterben jährlich im Bezirk nicht durch Jägershand, davon 1.000 durch Kraftfahrzeuge.“ Besonders gefährdet sind die Rehkitze der Region in den riesigen Kleefeldern für die Biogasanlagen. „Die Äcker sind gigantisch und werden mitten in der Nacht gemäht“, bemerkt der Jägermeister. „Wir versuchen mit Drohnen und Durchgehen die versteckten Kitze aufzuspüren – bei den größeren Feldern leider oft vergebens.“