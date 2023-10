Wildbret: 100 Prozent Natur

„Es war mir zu wenig, das Wild nur zu erlegen und dann einfach dem Wildbret-Händler zu überlassen“, erklärt Hans Topf sen., Winzer aus Straß. So beschloss er, die Welt des Wildbrets von Grund auf verstehen und selbst erlernen zu wollen.

Gemeinsam mit seinem Freund und Jagdkollegen, dem Leiter einer Langenloiser Kfz-Werkstätte, Guido Schwaiger, gründete er „Jagd und Wild“. Vom Erlegen des Wildtieres in den eigenen Jagden in Straß, Langenlois, Reichau und Ostra, bis zum fertigen Wildbret kommt alles aus ihrer Hand. Als zertifizierter Zerlegebetrieb kommen sie auch ganz ohne Fleischhauer aus.

Dabei setzen sie auf Qualität und Handarbeit – „Sogar die Gewürze mischen wir selbst und räuchern bei uns im Haus“, so Hans Topf stolz. So kreieren die beiden Schmankerl wie Wildschweinspeck, Trüffel- und Walnusssalami, Rehragout oder Rehleberpasteten. „Unter anderem verfeinern wir eine Salami auch mit einem eigenen Weinbrand aus dem Jahr 1982“, schwärmt der Winzer.

Gesundes Naturprodukt aus der Region

Was macht Wildbret so besonders? „Meiner Meinung nach ist es das hochwertigste Fleisch, das man bekommen kann“, so Hans Topf sen. „Die Tiere leben in freier Wildbahn und haben die Wahl in allem: Von ihrem Standort bis zur Fortpflanzung und zur Äsung. Sie sind zu 100 Prozent in der Natur!“ Rehe, Wildschweine und Co. kommen aus keiner Massentierhaltung und erleben keinen stressigen Transport oder Quälerei. „Wenn wir ein Tier erlegen, hört es nicht einmal wirklich den Schuss.“