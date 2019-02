Die Kremser Bezirksstelle der Arbeiterkammer (AK) erkämpfte im Vorjahr rund 2,9 Millionen Euro für die Arbeitnehmer, das teilten Bezirksstellenleiterin Doris Schartner und AKNÖ-Präsident Markus Wieser im Rahmen der Präsentation der Jahresbilanz mit. „Das umfasst sowohl die Steuerrückholaktionen als auch den Konsumentenschutz. Den größten Brocken macht naturgemäß unsere Hilfe bei Problemen am Arbeitsplatz oder in sozialrechtlichen Fragen aus“, so Schartner.

Insgesamt hätten sich 7.600 Menschen an die AK-Bezirksstelle gewandt. Auch die Telefone würden regelmäßig heiß laufen, sagt Schartner. 1.000 Anrufe im Monat seien nicht ungewöhnlich. Wieser betonte die Wichtigkeit der Arbeiterkammer: „Viele würden den Gang zum Gericht nicht machen, wenn es uns nicht gäbe.“

Wie üblich, präsentierte Schartner auch wieder einen konkreten Fall, in dem die AK einem Arbeitnehmer helfen konnte: Ein Paketzusteller aus dem Bezirk ließ sich wegen eines Bandscheibenvorfalls krankschreiben. Wenig später teilte ihm sein Chef die Auflösung des Dienstverhältnisses mit. „Bei der Beratung stellte sich heraus, dass es sich dabei nicht um die einzige Verfehlung handelte“, erzählt Schartner. Der Mann sei unter dem Kollektivvertrag entlohnt worden. Erst der Weg vor Gericht brachte dem Beschäftigten die ihm zustehenden 4.000 Euro.