Die zehn prägendsten Ereignisse des Jahres im Bezirk Krems

Blitzgeburt am Beifahrersitz

Happy End für eine „Blitzgeburt“: Amira, das dritte Kind des Ehepaares Hannes und Bianca Heidl aus Ebergersch, Gemeinde Lichtenau, hat es besonders eilig und kommt am 5. Jänner im Auto auf die Welt. Foto: privat

Mit einer „Blitzgeburt“ überrascht am 5. Jänner Amira Heidl aus Ebergersch (Gemeinde Lichtenau) ihre Eltern Hannes und Bianca. Das dritte Kind des Ehepaares kommt auf dem Weg ins Krankenhaus Zwettl auf dem Beifahrersitz des Privat-Pkws auf die Welt. Die Frau hatte bei der Abfahrt von zu Hause nur leichte Wehen verspürt. Nach der Geburt bringt der frisch gebackene Vater Gattin und Baby – 50 cm groß und 3.465 Gramm schwer – ins Spital.

Proteste gegen Anti-Homo-Haus

Einen Sturm der Entrüstung bis zur höchsten politischen Ebene löst eine Arbeiter-Unterkunft in Aggsbach-Markt aus, die keine homosexuellen Gäste beherbergen möchte. Begründet wird das seitens des Betreibers des „Anti-Homo-Hauses“, Michael Hirschmann, damit, „nichts mit AIDS oder Syphillis zu tun haben“ zu wollen. Nach Bekanntwerden des Falls durch die NÖN berichten Medien im In- und Ausland, entfernen Buchungsplattformen den Betrieb von ihren Websites und leitet die Bezirkshauptmannschaft ein Verfahren ein.

Michael und Yunling Hirschmann vor ihrem „Anti-Homo-Haus“ in Aggsbach-Markt: Ein Bericht der NÖN löst einen Sturm Entrüstung bis in die höchste politische Ebene und sogar ins Ausland aus. Foto: Franz Aschauer

Grapscher als Arzt im Klinikum

Ein wegen sexuellen Missbrauchs verurteilter Arzt versah eineinhalb Jahre lang Dienst im Universitätsklinikum Krems. Die Chefetage erfährt bereits im Mai 2022 von dem Gerichtsverfahren, bleibt aber untätig. Diese Meldung, die österreichweit durch die Medien geht, zwingt die Landesgesundheitsagentur (LGA) zu einer Reaktion. Sowohl der ärztliche als auch der kaufmännische Direktor werden vorübergehend vom Dienst freigestellt. Bekannt wird auch, dass der im Dezember 2021 zu drei Jahren Haft verurteilte Anästhesist offenbar auch in seiner Zeit in Krems als „Grapscher“ auffällig geworden ist. Die suspendierten Leitungsorgane dürfen im Oktober ihre Funktionen wieder aufnehmen, bekommen aber „Aufpasser“ zur Seite gestellt.

Ein handfester Skandal erschüttert das Kremser Universitätsklinikum. Eineinhalb Jahre lang kann dort ein Anästhesist trotz Verurteilung wegen sexuellen Missbrauchs Dienst versehen. Foto: Johann Lechner

Droßer ist der Imker des Jahres

Der Droßer Bio-Imker Gerhard Loidl (50) wird bei der Ab-Hof-Messe in Wieselburg als „Imker des Jahres“ ausgezeichnet. Für Loidl, der gemeinsam mit seiner Gattin Doris seit rund 20 Jahren eine Imkerei (seit 2007 biozertifiziert) mit aktuell 200 Bienenvölkern betreibt, ist die Auszeichnung eine große Freude. Zusätzlich zum besonderen Titel holte der schon in der Vergangenheit oftmals für seine Produkte Ausgezeichnete in Wieselburg auch noch fünf Goldmedaillen für zwei Cremehonige, Blüten- mit Waldhonig, Wiesenblütenhonig und Akazienhonig.

Imker des Jahres Gerhard Loidl mit Gattin Doris: „Die Umstellung auf Bio-Imkerei war der richtige Schritt. Es ist ganz wichtig, dass wir eine gesunde Umwelt, eine gesunde Landwirtschaft haben.“ Foto: Martin Kalchhauser

Alte Post mit neuem Besitzer

Das älteste Kremser Hotel, die „Alte Post“ in der Oberen Landstraße, ist jüngster Zuwachs im Unternehmen Othmar Seidls. Er kauft das Gebäude aus dem 15. Jahrhundert von der Familie Brunner, die es rund 100 Jahre lang geführt hat. Das Haus soll ein Hotel bleiben. Nach einem rauschenden Übergabe- und Eröffnungsfest mit der sybolischen Schlüsselübergabe von Elisabeth Brunner und ihrem Sohn Karl an Seidl und seine Frau Maria muss das Haus jedoch schon im Juni wieder schließen, weil die erforderlichen Sanierungsmaßnahmen die Erwartungen übertreffen. Im neuen Zeitplan ist die für 6. Juli 2024 festgesetzt. An diesem Tag wird Seidl 60: „Und meinen 60er werde ich in der Alten Post feiern!“

Die „Alte Post“ ist Gebäude aus dem 17. Jahrhundert mit über 100-jähriger Gastronomie-Tradition. Der neue Eigentümer verspricht, den Gastbetrieb aufrecht zu erhalten. Foto: Martin Kalchhauser

Europas jüngster Primar in Krems

Dietmar Dammerer ist 36 Jahre alt – und seit Februar 2022 Abteilungsvorstand der im Februar zu einer Einheit verschmolzenen Abteilungen für Orthopädie und Traumatologie (Unfallabteilung), die mit 85 Betten die größte Abteilung des Universitätsklinikums Krems ist. Der aus dem Bezirk Scheibbs stammende Mediziner war ursprünglich als Lehrer für Sport Biologie tätig. Dann erwarb er sein medizinisches Rüstzeug an der Universitätsklinik Innsbruck, eher er als jüngster Primar ganz Europas die Leitungsfunktion in Krems übernimmt. Schon in den ersten Monaten seiner Arbeit in Krems macht der Facharzt mit spektakulären Operationserfolgen auf sich aufmerksam.

Dietmar Dammerer, der die Leitung der neuen Abteilung für Orthopädie und Traumatologie im Universitätsklinikum Krems übernimmt, ist mit 36 Jahren der jüngste Primar ganz Europas. Foto: Martin Kalchhauser

Toter bei Explosion im Chemiewerk

Einen Toten – ein Linzer, der im Auftrag einer Fremdfirma einen alten Tank demontieren sollte –, einen Schwerverletzten (26, ebenfalls aus Linz), und eine Leichtverletzte fordert eine Explosion auf dem Gelände der Firma Metadynea in Krems am 5. Mai. Die Wucht der Detonation ist enorm. Der Knall ist bis ins Kremser Stadtzentrum zu hören. 60 Mitglieder der Feuerwehr und der Notarzthubschrauber stehen im Einsatz. Die Halle ist ein Totalschaden. Riesiges Glück hat Stefanie Rotheneder (29) aus Wiesenfeld im Bezirk Lilienfeld, die seitens der Betriebsfeuerwehr beim vorbeugenden Brandschutz aktiv ist. Sie verlässt Sekunden vor dem Zwischenfall die Halle und wird nur leicht verletzt.

Enormen Schaden richtet die Explosion im Metadynea-Werk im Kremser Industriegebiet am 5. Mai an. Sie fordert leider auch ein Menschenleben. Foto: FF Krems

Gföhler Diskonter rationiert Sprit

Die Energiekrise, die vom Angriff Russlands auf die Ukraine ausgelöst wird, erreicht auch die Endkunden. So ist die Diskont-Tankstelle der Firma Mold in Gföhl im Juli von Lieferengpässen bei Treibstoffen betroffen. Deswegen wird die Abgabe an Autofahrer vorübergehend limitiert: Pro Tag und Tankvorgang werden nur 30 Liter verkauft. „Wir haben uns für die Limitierung der Treibstoffmengen beim Verkauf entschieden – die Alternative wäre eine Erhöhung der Preise gewesen, was wir aber im Sinne unserer Kunden nicht veranlassen werden“, sagt damals Firmeninhaber Gerhard Mold.

Nur 30 Liter pro Kunden und Tag! Autofahrer müssen im Sommer an der Diskonttankstelle der Firma Mold in Gföhl zur Kenntnis nehmen, dass es gibt es eine Sprit-Kontingentierung verfügt wurde. Foto: Gerald Mayerhofer

Spur der Verwüstung nach Gewitter

Ein riesiges Unwetter mit kräftigen Sturmböen, das am 18. August über die Stadt Krems und weite Teile des Bezirks hinwegzieht, hinterlässt binnen weniger Minuten eine Spur der Verwüstung. Bei der Badearena in Krems trifft ein umstürzender Baum ein Auto, der Insasse wird verletzt. In Krustetten wird das Dach eines Reihenhauses abgedeckt, in Gedersdorf eine ganze Scheune auf das Nachbargrundstück geschleudert. Die Feuerwehren im Bezirk verzeichnen insgesamt 70 Unwettereinsätze.

Weil der Sturm riesige Bäume umwirft, kommt es auf der B 37a zu schweren Beschädigungen der Lärmschutzeinrichtungen. Und auch die Fahrbahn wird unpassierbar, die Straße. Foto: FF Krems

Zeitplan für Brückensanierung fix

Der wichtigste Knackpunkt ist beseitigt: Das Bundesdenkmalamt gibt im Sommer grünes Licht für die Generalsanierung der Mauterner Donaubrücke. Jetzt können die Detailplanungen für das Großprojekt beginnen. Die Kosten, bei denen aktuelle Preissteigerungen berücksichtigt wurden, betragen rund 95 Millionen Euro. Noch im zweiten Halbjahr 2023 wird westlich (stromaufwärts) eine Ersatzbrücke errichtet, die nach Fertigstellung des Projekts wieder entfernt wird.

Ab 2024 folgt dann die nachhaltige Sanierung der historischen Brücke aus 1895. Die Tragwerke zwischen den Pfeilern werden ausgeschwommen und an Land saniert, danach kommen die Pfeiler neu (ihr Aussehen bleibt aber gleich). Nach den Arbeiten steht die Brücke wieder für Fahrzeuge bis 16 Tonnen (derzeit: fünf Tonnen) zur Verfügung. Straßenbaudirektor Josef Decker und Brückenbau-Chef Helmut Postl: „Auf jeden Fall für 40 oder 50 Jahre. Und die Pfeiler werden so ertüchtigt, dass sie in Zukunft sogar für eine schwerere Brücke geeignet wären.“

Brückenbaudirektor Helmut Postl und Straßenbaudirektor Josef Decker freuen sich, dass es einen Zeitplan für die Sanierung der Donaubrücke zwischen Krems-Stein und Mautern gibt. Foto: Martin Kalchhauser

