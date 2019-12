Das war 2019 in der Region Krems.

Manager für 9 Monate.

Groß ist die Freude, als für das zum Jahresbeginn gegründete neue Kremser Stadtmarketing mit Alfred Pech (60) ein Vollprofi gefunden scheint. Doch den Vorschusslorbeeren wird der Kandidat nicht gerecht. Seinem Motto „Pech bringt Krems Glück!“ kann er nicht nachkommen. Gesundheitlich angeschlagen streicht er in gegenseitigem Einvernehmen mit Ende November die Segel. Jetzt muss neu ausgeschrieben werden.

Kritik an Hagelfliegern.

Seit über 30 Jahren betreibt der Kulturenschutzverein Langenlois im Sinne der Weinbauern in der Region Krems vom Flughafen Gneixendorf aus die Hagelabwehr. Eine Gruppe von Landwirten behauptet, dass die von den Flugzeugen aus verteilten Silberjodid-Injektionen bewirken, dass an den Rändern des beflogenen Bereichs, vor allem im Bereich Gföhl, vermehrt Niederschläge ausbleiben. Mit dem Verein „Regen ist Leben – Verein zur Erhaltung der natürlichen Niederschläge“ leisten sie Widerstand – vorerst ergebnislos.

Führerschein mit 92 Jahren.

Gustav Resch aus Stein ist der älteste Bewohner der Steiner Kellergasse. Punkgenau zu seinem 92. Geburtstag im September kann er seinen neuen Führerschein in Empfang nehmen. Nach zwischenzeitlicher Benützung eines Wagerls mit Elektroantrieb sichert das Leichtkraftfahrzeug, das er ab jetzt lenken darf, die Mobilität des rüstigen Witwers, der wegen einer Beinamputation mit einer Prothese leben muss.

Gerhard Spanring Gustav Resch in seinem neuen Fahrzeug, einem behindertengerechten Aixam.

Krems bekommt neues Bad.

Mit 24 Millionen Euro ist der Bau eines neuen Hallenbades für Krems die größte Investition im gesamten Bezirk. Bis 2022 soll das wegen des Sparkurses der Stadt mehrfach verschobene Großprojekt nach dem Grundsatzbeschluss am 18. September im Gemeinderat nun realisiert werden. Nach Erkundungen Kremser Mandatare bei verschiedenen vergleichbaren Einrichtungen in Westösterreich und Süddeutschland wird 2020 die Planung starten.

Eltern unter Mordverdacht.

Ein 13-jähriges Mädchen aus der Gemeinde St. Leonhard am Hornerwald stirbt Anfang Oktober. Wie sich herausstellt, hat es an einer chronischen Bauchspeicheldrüsenentzündung gelitten. Grund für das tragische Ereignis: Die Eltern, ein deutsches Ehepaar, haben sich aus religiösen Gründen geweigert, ärztliche Hilfe für ihr Kind zuzulassen. Ende des Jahres beginnt in Krems der Prozess des unter Mordverdacht stehenden Duos.