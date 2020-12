20 Jahre Weltkulturerbe. 2020 ist für die Wachau ein denkwürdiges Jahr. Nicht etwa, weil viele ausländische Touristen wegen des Coronavirus daheim bleiben, sondern wegen eines besonderen Jubiläums. Die Wachau ist seit 20 Jahren eine UNESCO-Welterberegion. Die für ihren Wein und die Marille so bekannte Naturlandschaft ist damit eine von 1.121 Welterbestätten weltweit. Die Landesgalerie Krems zeigt anlässlich des Jubiläums im Sommer 800 Werke zur Wachau unter dem Ausstellungsnamen „Wachau. Die Entdeckung des Welterbes“.

FPÖ-Mann mit der 88. Riesen-Wirbel herrscht Anfang des Jahres nach einem Skirennen der Justizwachebeamten. Der Hadersdorfer FPÖ-Gemeinderat und Mitglied des Zentralauschusses der Justiz-Personalvertretung, Roland Söllner, wird mit der Startnummer 88 übergestreift fotografiert. Die Zahl gilt in Nazikreisen als Synonym für „Heil Hitler“. Söllner gibt an, er sei reingelegt worden. Der Vorfall dringt bis ins Parlament, FPÖ-Nationalratsabgeordneter Christian Lausch stellt eine Anfrage an Justizministerin Alma Zadic zu der Sache. Die Justiz startet Ermittlungen, stellt das Verfahren später aber ein.

Tolle Winzer-Erfolge. Großartige Leistungen werden den heimischen Winzern heuer attestiert. Ein Grüner Veltliner Smaragd, Ried Zwerithaler Kammergut, des Weißenkirchner Weinguts Prager, bekommt die seltenen vollen 100 Punkte vom Magazin Falstaff. Ende des Jahres gelingt dies auch dem Weingut Bründlmayer, Lan gen lois, das für seinen Riesling Zöbinger Heiligenstein 1ÖTW Alte Reben 2019 die Höchstwertung schafft. In die 100 besten Weingüter der Welt schaffen es neben dem Weingut Prager auch das Weingut Forstreiter aus Hollenburg. Bei der Ermittlung der weltbesten Weingüter („World’s Best Vineyards“) wird die Domäne Wachau, Dürnstein, zum besten Weingut Europas gekürt und landet weltweit auf Platz drei.

Toni Bodenstein vom Weingut Prager in Weißenkirchen mit dem Maximum von 100 Falstaff-Punkten bewerteten Grünen Veltliner Smaragd: „Es ist ein großes Geschenk, dass man hier leben und arbeiten darf.“ Martin Kalchhauser

Streitfall Schillerstraße. Eine Debatte, die sich das ganze Jahr über zieht entbrennt im Jänner, als bekannt wird, dass zwei rund 150 Jahre alte Häuser zugunsten von Wohnungen abgerissen werden sollen. Historiker befürchten, dass das Ensemble Schillerstraße durch die Neubebauung zerstört wird. Umliegender Bewohner sind in Sorge, dass ihre Lebensqualität durch die dichtere Verbauung abnimmt. Sowohl das Denkmalamt als auch der Welterbebeirat geben dem Projekt grünes Licht. Die Stadt ist es, die nach großem öffentlichen Druck schließlich doch ein Zeichen setzt und die Einrichtung einer Schutzzone für die Schillerstraße beschließt. Für die vom Abriss bedrohten Häuser kommt das allerdings zu spät. Ein Abbruchbescheid wird erwartet.

Neue Pfarre in Krems. Die 2.000 Personen und 300 aktive Gläubige umfassende rumänische Gemeinde in Krems hat seit 2020 eine eigene Pfarre und auch einen Priester. Cezar Marksteiner-Ungureanu wird von Bischof Serafin Jonata im Dom der Wachau geweiht. Der verheiratete Vater zweier Kinder feiert die Messen mit den Gläubigen in der Bürgerspitalkirche.

Mega-Projekt bahnt sich an. Die Sparkasse kündigt im Oktober ein Großprojekt für die Innenstadt an. Die Häuser in der Oberen Landstraße, in denen eine Selbstbedienungsfiliale der Kremser Bank und ein Spar-Markt beheimatet sind, sowie das Gebäude, in dem bis November 2019 der deutsche Drogerieriese Müller eine Filiale hatte, werden abgerissen. Ein Neubau mit einem Hotel, einer Tiefgarage, Geschäftsflächen und Wohnungen wird errichtet. Der Baustart ist für 2022 geplant.

Umeltschützer auf Vormarsch. Der Klimaschutz ist in den Köpfen der Bevölkerung längst angekommen. Auch in Krems. Bewegungen wie „Fridays for Future“ erfreuen sich regen Zulaufs und immer größerer öffentlicher Präsenz. Mehrere Klimademonstrationen, Diskussionsrunden und intensive Bemühungen auf den Social-Media-Kanälen sollen die Kremser zu einem klimabewussteren Leben animieren. Erste Erfolge sind bereits sichtbar. Die Stadt beschließt heuer erstmals einen Budgetvoranschlag mit einem extra ausgewiesenen Bereich der klimarelevanten Investitionen.

Never Ending Story Parken. Eine weitere Episode schreibt das Jahr 2020 in der Kremser Never Ending Story Parken. Die Kritik am Zonensystem wird lauter als je zuvor, der Ruf nach einer Vereinfachung vor allem zugunsten der nicht in Krems lebenden Bevölkerung lauter. Besonders stimmgewaltig tritt im ersten Quartal die Unternehmerinitiative Innenstadt auf, die mit großer Unterstützung zusätzliche Parkplätze bei Bürgermeister Reinhard Resch einfordert. Auf Vorschlag der SPÖ beschließt der Gemeinderat im Juni, dass beim Kauf eines Parktickets eine Stunde gratis dazugebucht wird. ÖVP und FPÖ sind damit unzufrieden und fordern die Verschmelzung von Grüner und Blauer Zone. Richten soll es am Ende eine Arbeitsgruppe, die ein neues Konzept bis Jahresende vorlegen soll. Corona verhindert diesen ambitionierten Plan. Ein Ergebnis vielkritisierten „AG Parken“ wird frühestens im Frühling erwartet.

Schlechtes Marillenjahr. Starker Spätfrost lässt Anfang April die Alarmglocken bei den Obstbauern schrillen. Vor allem in der Wachau herrscht ein tagelanger Kampf um die Marillen. Überkronenberegnung, Heizöfen und Paraffinkerzen kommen zum Einsatz, um gegen die eisigen Temperaturen in den Gärten anzukämpfen. Im Sommer bieten sich in den Kleinregionen des Bezirks unterschiedliche Bilder. Während der Bereich um die Stadt Krems glimpflich davonkommt, verzeichnet die Wachau erhebliche Ernteausfälle. Für viele Marillenbauern bedeutet das große Verluste, haben doch nur rund 15 Prozent eine Frostversicherung.

Kardiologie bleibt. Über ein Jahr mobilisieren Ärzte und Altpolitiker wie der ehemalige ÖVP-Bürgermeister Erich Grabner für den Fortbestand der Kardiologie im Kremser Krankenhaus. Anfang 2019 war publik geworden, dass die Abteilung für Herzangelegenheiten nach Zwettl abwandern soll. Am Ende ist die Bewegung erfolgreich. Die Kardiologie bleibt in Krems.

Naturparadies arg in Mitleidenschaft gezogen. Schon deutlich bessere Tage erlebt hat das Reis per bach tal. Das Naturparadies büßt durch radikale Baumschlägerungen viel von seiner Schönheit ein. Zu allem Überfluss sorgen im Sommer Hangrutschungen auch noch dafür, dass die Straße und der Wanderweg gesperrt werden müssen.

Schrecklicher Alko-Unfall. Zu viel trinkt am 15. Juni ein 29-jähriger, polizeibekannter Mann und steigt anschließend noch in sein Auto. Mit 2,7 Promille Alkohol im Blut fährt er in Rehberg erst eine 46-Jährige Fahrradlenkerin nieder, sie erleidet schwere Veretzungen. Wenige Minuten später rammte der Mann auch noch eine Fußgängerin, die nur durch Glück keine dramatischen Verletzungen davonträgt. Der Mann wird nach seiner Wahnsinnsfahrt auf den Treppen einer Brücke liegend von der Polizei geschnappt.

Weltmeistertitel für Buch. Die Seniorchefin des Mauterner Nikolaihofs, Christine Saahs, landet bei den „Gourmand World Cookbook Awards“ im April einen Riesenerfolg. Saahs‘ 2019 präsentiertes Kochbuch „Kochen mit der Kraft der Natur“ landet auf Platz eins bei den als Weltmeisterschaften geltenden Awards in der Kategorie „Nature as Medicine“.

Rekord-Kommandant hört auf. 42 Jahre lang war Günter Leitzinger der Kommandant der Feuerwehr Joching. Im August – unmittelbar nach seinem 65. Geburtstag – übergibt der „längstdienende Kommandant“ Österreichs sein Amt an Sohn Christian. Leitzinger hat die drei Jahrhundert-Hochwasser 1991, 2002 und 2013 an vorderster Front erlebt.

Corona-Tests der DPU. Die Danbe Private Universität (DPU) finanziert mit 50.000 Euro eine Studie in der Corona-Hotspot-Gemeinde Weißenkirchen. Beim ersten Testtag im Juni zeigt sich, dass konkret 102 von 884 Personen Corona hatten. Gewusst hatte man nur von 17 Erkrankten. Jene 102 Probanden, die Antikörper aufgewiesen haben, werden im Oktober erneut untersucht, um den Anteil der Immunisierten herauszufinden. Für Jänner 2021 ist ein weiterer Großtest geplant.

Lisa Wagner und Rotkreuzarzt Hannes Winkler mit Testperson Wolfgang Wiesinger (vorne), DPU-Direktor Robert Wagner, Organisator Josef „Joschi“ Kitzler und RK-Geschäftsführer Manfred Türk (hinten, v. l.) beim zweiten Durchgang der Tests am 17. Oktober in der Wachauhalle Weißenkirchen. Martin Kalchhauser

50 Jahre „Dr. Maroni“. Wir schreiben das Jahr 1971: Der Vietnamkrieg läuft, Bruno Kreisky erringt mit der SPÖ die absolute Mehrheit bei der Nationalratswahl, und Roman Stippich eröffnet in Krems seinen Maronistand. 50 Winter später ist Kreisky tot, der Krieg längst beendet. Der unverwüstliche „Dr. Maroni“, wie Stippich ab und zu anerkennend genannt wird, ist noch immer da. Ans Aufhören denkt der St. Pöltner auch mit 71 Jahren noch lange nicht.

Jahrhundert-Baustelle . Das Gewölbe der Gföhler Pfarrkirche hat sich im Lauf der letzten 300 Jahre so sehr gesenkt, dass die Gebäudestatik beeinträchtigt ist. In einer in der Region bislang einzigartigen Aktion wird das Gewölbe um 16 Zentimeter in die ursprüngliche Position angehoben und stabilisiert. Eine neue Stahlkonstruktion im Dachstuhl soll ein neuerliches Auseinanderdriften des Mauerwerks und des Gewölbes verhindern. Die Statik der Kirche wird nun digital überwacht. Die Bauarbeiten dauern fast ein halbes Jahr. Zu Adventbeginn wird die Kirche wieder eröffnet.

Mit einem Hochlast-Gerüst mit 800 Kilogramm Tragkraft pro Quadratmeter wird das Ziegelgewölbe der Gföhler Pfarrkirche wieder angehoben und ein statisch gefährlicher Riss beseitigt. Die Restaurierung der Deckenfresken führt der Tiroler Maler Michael Schretthauser durch. GM

Was passierte im Jahr 2020 noch im Bezirk Krems:

