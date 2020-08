Es war ein Unwetter mit Sturm und großflächigem Hagelschlag, wie es ganz selten vorkommt, das sich am späten Nachmittag des Samstags über Spitz und – in geringerem Ausmaß – dem Osten der Wachau entlud. Die dunklen Wolken kamen von Westen her über den Jauerling und entluden sich vor allem über Spitz.



Seit 50 Jahren nicht so arg

Selbst ältere Semester, so ein Hauer im Gespräch mit der NÖN, können sich nicht an ein derart großflächiges Hagelunwetter erinnern. „Wir hatten so etwas sicher die letzten 50 Jahre nicht“, erzählt der Winzer. Während Hagelschauer sonst oft sehr lokal niedergehen und oft sogar nur einzelne Reihen der Weinstöcke abräumen, war im Gemeindegebiet von Spitz und in einem großen Teil des Spitzer Grabens diesmal die gesamte Fläche betroffen.



Fenster kaputt, Autos beschädigt

Neben den massiven Schäden an vielen Weingärten gab es auch eine endlose Reihe von Beschädigungen an Gebäuden und Autos zu beklagen. In einigen Fällen wurden von den teilweise Golfball-großen Hagelkörnern sogar Dachflächenfenster durchschlagen. In einem Fall ging die Decke eines Carports zu Bruch, und das darunter vermeintlich in Sicherheit befindliche Fahrzeug nahm schlimmen Schaden. Auch Autoscheiben hielten in einigen Fällen dem herabprasselnden Eiskugeln nicht Stand.



50 Liter Wasser pro Quadratmeter

Das Unwetter, das auch einige alte Bäume entwurzelte und die Spitzer Feuerwehr auf Trab hielt, füllte aber auch Keller und Garagen. Die Schäden sind noch gar nicht zur Gänze absehbar. „15 Minuten Gewitter mit 50 Liter Wasser pro Quadratmeter und starkem Hagelschlag in so kurzer Zeit haben die gesamte Ernte des kommenden Herbstes vernichtet“, war von einem betroffenen Weinbauern zu hören. Massiv betroffen waren in Spitz die Rieden Burgberg, Setzberg und Hartberg, aber auch Singerriedel und Axpoint.



"Lagenweise sehr verschieden"

Differenzierter betrachtet es der erst vor kurzem zu Niederösterreichs Winzer des Jahres gekürte Wolfgang Hofstätter. „Dass die gesamte Ernte vernichtet ist, stimmt zum Glück nicht. Die Schäden sind lagenweise sehr verschieden, manchmal sogar von Weingarten zu Weingarten.“ Dass sich selbst viele ältere Bewohner nicht an ein so großflächiges Hagelunwetter erinnern können, bestätigt aber auch er. „Es hat auch einen Unterschied gemacht, wie die einzelnen Reihen gestanden sind.“ Interessanterweise seien, die die gegen den Wind gestanden seien, zum Teil weniger betroffen, konnte sich Hofstätter schon ein Bild machen.

Auch FF Dürnstein war im Einsatz

Während Weißenkirchen glimpflich davonkam, wie Bürgermeister Christian Geppner im Zuge einer Feuerwehr-Versammlung am Sonntag in Joching berichtete, gab es weiter östlich auch für die FF Dürnstein alle Hände voll zu tun. Insgesamt zwölf Einsatzadressen wurden angefahren, um Keller und tiefer liegende Garagen auszupumpen, aber auch Straßen freizumachen und einen Bahnübergang vom Schotter zu befreien. Von 16 bis 21 Uhr waren 13 Mitglieder der Feuerwehr im Einsatz, wie Kommandant Markus Bauer berichtet „Der Eigeninitiative vieler Gemeindebürger ist es zu verdanken, dass die Einsatzzahlen nicht noch höher waren.“