Geschichte der B3: Straße erschloss die Wachau

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Ein Jahrhundertprojekt war der Bau der Wachau-Bundesstraße B 3 auf der linken Donauseite. Der Bau war damals nicht unumstritten, doch jetzt zählt die Strecke Dürnstein – Emmersdorf neben der Großglockner-Hochalpenstraße zu den Aushängeschildern der österreichischen Tourismuswerbung.

Seit 1950 betrieb der aus Langenlois stammende Landeshauptmann-Stellvertreter August Kargl angesichts des massiv zunehmenden Ausflugsverkehrs in die Wachau intensiv den Bau einer „Ausflugsstraße“ am linken Donauufer. 1954 war Baubeginn. Im Raum Dürnstein leistete die „Gesellschaft der Freunde Dürnsteins“ – bestehend aus Einheimischen und einflussreichen Persönlichkeiten – Widerstand und erreichte einen Baustopp.

Die Trasse wurde neu überdacht, unter anderem war der Bau des Dürnsteiner Tunnels eine Folge der Umplanungen. Generell wurde in der Folge versucht, die Straße besser in die Landschaft einzufügen.

Straße entlastet seit 60 Jahren viele Wachauer Orte

Die Kosten für das 33,5 Kilometer lange Projekt betrugen stolze 181 Millionen Schilling. Verkehrsminister Fritz Bock eröffnete am 19. Oktober 1958 gemeinsam mit LH-Stv. Kargl die neue Straße. Im Juli 1959 wurde der 472 Meter lange Tunnel in Dürnstein dem Verkehr übergeben. Er war damals der größte Bundesstraßentunnel Österreichs und ist immer noch der zweitlängste in NÖ.

In einer informativen Ausstellung nach einem Konzept des Fachmannes Franz Pötscher im Weißenkirchner Teisenhoferhof kann man in die Geschichte der Errichtung der Wachaustraße Einblick nehmen. Sie ist täglich außer Montag von 10 bis 12.30 und 13 bis 17 Uhr zugängig.

Ausstellungs-Mitinitiator Erich Steiner in der Ausstellung an einem Telefon der Tunnelwache, die einst rund um die Uhr besetzt war. Foto: Gertrude Schopf

Mit-Initiator der vom Land NÖ und der Marktgemeinde Weißenkirchen ausgerichteten Ausstellung war der ehemalige Baumeister Erich Steiner. Sein Vater hatte mit der gleichnamigen Firma aktiv an der Errichtung der Straße mitgewirkt. „Unter anderem hat unsere Firma gemeinsam mit einer anderen am Baulos St. Michael und diverser anderer Abschnitte wie der Spitzerbachbrücke mitgebaut.“ Er freut sich besonders, dass die Ausstellung – pandemiebedingt mit Verspätung – zustande gekommen ist.

Keine Nachrichten aus Krems mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.